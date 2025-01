L'Arabie saoudite adopte une nouvelle politique pour lutter contre le travail forcé

24/01/2025

L'Arabie saoudite vient d'adopter une nouvelle politique nationale visant à lutter contre le travail forcé et à favoriser un environnement sûr à tous les travailleurs.



"L'Arabie saoudite se préoccupe des droits des travailleurs et de la mise en place d'un environnement de travail sûr et équitable", a souligné le ministre des Ressources humaines et du Développement social, Ahmed bin Suleiman Al-Rajhi, ajoutant que cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par le Royaume pour protéger les droits des travailleurs en se dotant de moyens législatifs et exécutifs plus adaptés.



D'après l'Organisation internationale du travail (OIT), le travail forcé est défini comme tout travail effectué par une personne sous la menace d'une sanction quelconque et contre son gré. La politique nationale adoptée par Riyad pour l'élimination effective du travail forcé est la première du genre dans le Golfe et le monde arabe. Elle illustre l'engagement du pays à protéger les droits de l'Homme par le biais de structures législatives et des principes de la charia islamique.



Cette nouvelle politique comprend plusieurs principes directeurs, notamment la promotion de conditions de travail décentes pour tous et la mise en place d'une approche gouvernementale intégrée qui assure la coordination et la coopération entre toutes les parties concernées pour lutter efficacement contre le travail forcé, conformément à la Vision 2030 du Royaume.