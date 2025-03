L’Arabie Saoudite salue les efforts de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne

07/03/2025

L’Arabie Saoudite a salué, mercredi, les efforts soutenus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne.



L’Arabie Saoudite a également loué, à l’occasion de la tenue à La Mecque de la 14e session de la Commission mixte Maroc-Arabie Saoudite, les efforts consentis par Sa Majesté le Roi pour la défense d’Al-Qods Acharif et la préservation de son identité civilisationnelle et de son statut en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les religions célestes, ainsi que l’appui du Souverain à la résistance des Maqdessis, à travers des projets à caractère humanitaire et social réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.