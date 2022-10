L'Arabie Saoudite réaffirme son soutien au plan d’ autonomie et à l’intégrité territoriale du Maroc

13/10/2022

L’Arabie Saoudite a réaffirmé à New York son soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.



Intervenant devant les membres de la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, l’ambassadeur, représentant permanent de l’Arabie Saoudite, Abdulaziz Alwasil, a souligné que l’initiative présentée par le Maroc s’inscrit en droite ligne du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, relevant que ce plan a été salué dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007.



Le diplomate a également indiqué que son pays exprime son soutien aux efforts du Royaume du Maroc frère en vue de trouver une solution politique réaliste au différend régional sur le Sahara marocain basée sur le compromis, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.



Il a, dans ce cadre, rappelé l’importance de faire preuve de sagesse, de réalisme et de compromis entre toutes les parties concernées pour parvenir à un règlement de ce différend à même de contribuer à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région.



Se félicitant de la tournée régionale en janvier dernier de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, le diplomate saoudien a émis l’espoir de voir les consultations se poursuivre entre les parties concernées.