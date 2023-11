L’Appel de Tunis de la Ligue des écrivaines d’Afrique invite les Etats africains à soutenir ses bureaux locaux

24/11/2023

En application des résolutions et recommandations du Congrès constitutif de la Ligue des écrivaines d’Afrique, tenu à Rabat le 2 mars 2023 et qui a élu le Maroc à la présidence du Bureau permanent de même qu’il a élu les présidentes des Bureaux locaux de 40 pays du Nord, de l’Ouest, du Centre, du Sud et de l’Est de l’Afrique, Tunis a abrité à la « ville de la culture », le 21 novembre 2023 une réunion organisationnelle et de communication avec la participation des présidentes et des membres des Bureaux de la Ligue en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Mauritanie.



Cette rencontre organisée à distance en présence de la présidente de la Ligue des écrivaines d’Afrique, Badiaâ Erradi, et modérée par la présidente du Bureau de Tunis, l’écrivaine Fatima Ben Mahmoud, a été marquée par une importante participation d’une pléiade d’intellectuelles tunisiennes, marocaines et libyennes mais aussi par la présence remarquable de nombre d’hommes de culture concernés par les questions de la pensée et la culture au niveau régional.



Le débat de ladite réunion s’est focalisé sur la pertinence de la carte établie par le Bureau permanent de la Ligue des écrivaines d’Afrique consistant à la création de structures au sein dudit Bureau permanent qui se compose d’outre les présidentes élues et l’équipe du Maroc, président du Bureau permanent, des groupes de l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et l’Afrique du Sud, qui s’activent sous la houlette de la Ligue des écrivaines d’Afrique dans le cadre d’un projet culturel voué à l’unification des rangs culturels au féminin.



Par ailleurs la réunion, à laquelle ont également pris part les membres du Bureau permanent de la Ligue, Fatima Haqiqi, Zehra Aâz, Loubaba Laâlej et Fatima Ben Mahmoud, a appelé au déploiement actif pour une action culturelle africaine organisée et efficiente à partir de tous les Bureaux africains.



La rencontre a constitué une station importante de l’histoire culturelle africaine à l’occasion de laquelle fut lancé un appel à l’unité des rangs, au partenariat, à la coopération dans les divers domaines culturels et à la consolidation des moyens à même de mettre en avant la voix libre et éclairée et le renforcement des liens de solidarité entre les parties concernées tel un portail vers la consolidation des rangs africains.



Là-dessus, les participants ont abordé l’actualité de la conjoncture continentale et internationale critique mettant en avant que le renforcement des volets culturels et scientifiques peut, en tout état de cause, créer la « beauté » face à la laideur et la violence qui exaspèrent l’existence humaine.



Et d’inviter les présidentes élues, au parachèvement, avec célérité, de la mise en place des bureaux locaux dans l’ensemble des pays africains afin de véhiculer le projet culturel africain, tout en appelant les gouvernements des pays membres de la Ligue des écrivaines d’Afrique à soutenir les femmes écrivaines moralement et matériellement et promouvoir leur rôle avantgardiste…



H.T



Bouillon de culture

Rencontre des libraires



La ville d’Essaouira abrite jusqu’au 26 novembre la première édition de la Rencontre des libraires, initiée sous le signe "Ensemble, nous lisons, réfléchissons et innovons".



Organisée par la Direction provinciale de la culture à Essaouira, en collaboration avec l'Association marocaine des libraires et en coordination avec la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, cette manifestation culturelle s’inscrit en phase avec les principales orientations du ministère de tutelle visant à promouvoir la lecture en tant que levier essentiel pour le renforcement de la création et de l’innovation.

Cette première édition connaît la participation d’une trentaine de libraires et professionnels venus de différentes régions du Royaume exposer une panoplie de livres de divers genres et spécialités.



Outre l’exposition des livres, le programme prévoit une série d'activités culturelles et artistiques, notamment la signature de nouvelles publications par un groupe de créateurs et de chercheurs, et l’organisation d’une douzaine d’ateliers pédagogiques au profit des enfants (arts plastiques, théâtre, conte et lecture).

Au menu figurent aussi deux conférences-débats axées sur "Le printemps du manuscrit - l’édition d’Essaouira" et "Le manuel scolaire entre le pédagogique, le juridique et le commercial".