L'Angleterre remporte l'Euro Espoirs contre l'Espagne au bout du suspense

10/07/2023

Grâce à sa victoire au terme d'un match étouffant contre l'Espagne (1-0) samedi en Géorgie, l'Angleterre a remporté l'Euro Espoirs, décrochant son troisième succès dans la compétition.



Le héros des "Young Lions", le surnom des espoirs anglais, s'appelle James Trafford: le portier formé à Manchester City a repoussé un penalty à la dernière minute du temps additionnel, conservant sa cage inviolée durant les six matches de la compétition.



"J'ai dit à tout le monde ce matin que j'allais arrêter un penalty, et quand il y a eu penalty, je savais que j'allais l'arrêter", a déclaré le jeune Trafford (20 ans) après la rencontre.



"Nous sommes une très bonne équipe, nous croyons que personne ne peut marquer contre nous et nous l'avons montré", a-t-il expliqué, alors que la presse annonce sa probable arrivée chez le promu Burnley pour un transfert estimé à 22 millions d'euros.

La tâche s'annonçait pourtant ardue face à la "Rojita", meilleure attaque du tournoi (13 buts) et qui restait sur un festival offensif contre l'Ukraine en demi-finale (5-1).



Mais les jeunes Anglais ont été les plus dangereux dans un premier acte marqué par de nombreuses erreurs techniques de part et d'autre, et par un nombre important de fautes.

Emmenés par le joueur de Newcastle Anthony Gordon, remuant sur le plan offensif, ils se sont procurés plusieurs occasions avant de trouver le poteau sur une tête du défenseur de Chelsea Levi Colwill (44e).



Quelques instants plus tard, ils ont profité d'une faute grossière à proximité de la surface de réparation pour ouvrir le score sur un coup-franc du Citizen Cole Palmer, dévié par un de ses coéquipiers se trouvant à proximité du mur des Ibériques (1-0, 45e+4).

Très nerveux, en témoignent les sept cartons jaunes récoltés et les mauvais gestes dont ils se sont rendus coupables, les Espagnols ont été trop brouillons pour espérer revenir.



Si un jeu léché avait permis à la "Rojita" de se hisser jusqu'en finale, elle s'est cette fois-ci montrée trop maladroite pour exister, à l'image du penalty mal tiré par le capitaine Abel Ruiz (90e+9) et repoussé par Trafford.



Les Espoirs anglais, qui succèdent à l'Allemagne au palmarès, sont sacrés pour la troisième fois de leur histoire au niveau continental, 39 ans après leur dernier titre.