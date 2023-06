L'Amérique et la Chine sont sur une trajectoire de collision

05/06/2023

Les pays du G7 ont peutêtre entrepris de dissuader la Chine sans aggraver la nouvelle guerre froide, mais la perception à Pékin suggère qu 'ils n 'ont pas réussi à enfiler l'aiguille lors de leur récent sommet à Hiroshima.Il est maintenant clair pour tous que les Etats-Unis, leurs alliés et tous les partenaires qu 'ils peuvent recruter sont déterminés à contenir la montée de la Chine.



Suite au sommet du G7 de mai à Hiroshima, le président américain Joe Biden a affirmé qu'il s'attendait à un «dégel» des relations avec la Chine. Pourtant, malgré quelques réunions bilatérales officielles récentes – avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen exprimant l'espoir d'une prochaine visite en Chine – les relations restent glaciales.



En fait, loin de dégeler, la nouvelle guerre froide se refroidit, et le sommet du G7 lui-même a amplifié les inquiétudes chinoises quant à la poursuite par les Etats-Unis d'une stratégie de «confinement, encerclement et suppression complets».



Contrairement aux rassemblements précédents, où les dirigeants du G7 offraient surtout des paroles et peu d'action, ce sommet s'est avéré être l'un des plus importants de l'histoire du groupe. Les Etats-Unis, le Japon, l'Europe et leurs amis et alliés ont fait savoir plus clairement que jamais qu'ils avaient l'intention d'unir leurs forces pour contrer la Chine.



De plus, le Japon (qui assure actuellement la présidence tournante du groupe) s'est assuré d'inviter des dirigeants clés du Sud, notamment le Premier ministre indien Narendra Modi. En tendant la main aux puissances montantes et moyennes, le G7 veut persuader les autres de se joindre à sa réponse plus musclée à la montée en puissance de la Chine. Beaucoup seront probablement d'accord avec la description de la Chine comme une puissance autoritaire et capitaliste d'État qui s'affirme de plus en plus dans la projection de sa puissance en Asie et dans le monde.



Alors que l'Inde (qui assume la présidence du G20 cette année) a adopté une position neutre sur la guerre de la Russie en Ukraine, elle est depuis longtemps enfermée dans une rivalité stratégique avec la Chine, en raison du fait que les deux pays partagent une longue frontière, dont une grande partie est contestée. Ainsi, même si l'Inde ne devient pas un allié formel des pays occidentaux, elle continuera à se positionner comme une puissance mondiale indépendante et montante dont les intérêts sont davantage alignés sur l'Occident que sur la Chine et les alliés de facto de la Chine (Russie, Iran, Corée du Nord, et Pakistan).



De plus, l'Inde est un membre officiel du Quadrilateral Security Dialogue, un groupement de sécurité avec les Etats-Unis, le Japon et l'Australie dont le but explicite est de dissuader la Chine; et le Japon et l'Inde entretiennent des relations amicales de longue date et une histoire commune de relations conflictuelles avec la Chine.



Le Japon a également invité l'Indonésie, la Corée du Sud (avec laquelle il poursuit un dégel diplomatique, motivé par des préoccupations communes concernant la Chine), le Brésil (une autre puissance clé du Sud mondial), le président de l'Union africaine Azali Assoumani et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le message était clair : l'amitié sino-russe «sans limites» a de graves conséquences sur la façon dont les autres puissances perçoivent la Chine.



Mais allant encore plus loin, le G7 a consacré une partie substantielle de son communiqué final à expliquer comment il affrontera et dissuadera la Chine dans les années à venir. Entre autres choses, le document dénonce les politiques chinoises de «coercition économique» et souligne l'importance d'un partenariat indo-pacifique pour contrecarrer les efforts de la Chine pour dominer l'Asie. Il critique l'expansionnisme chinois dans les mers de Chine orientale et méridionale et inclut un avertissement clair à la Chine de ne pas attaquer ou envahir Taïwan.



En prenant des mesures pour «dé-risquer» leurs relations avec la Chine, les dirigeants occidentaux ont opté pour un langage à peine moins agressif que le «découplage». Selon le communiqué, les efforts de confinement de l'Occident seront accompagnés d'une politique visant à engager les pays du Sud avec de gros investissements dans la transition vers une énergie propre, de peur que des pays clés ne soient entraînés dans la sphère d'influence de la Chine.



Pas étonnant que la Chine n'ait pas pu contenir sa rage contre le G7. En plus de chevaucher une réunion quadruple, le sommet d'Hiroshima intervient à un moment où l'OTAN a commencé son propre pivot vers l'Asie et où l'alliance AUKUS (comprenant l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis) se prépare à affronter la Chine au Pacifique.



Pendant ce temps, la guerre technologique et économique ouest-chinoise a continué de s'intensifier. Le Japon impose des restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine qui ne sont pas moins draconiennes que celles mises en place par les Etats-Unis, et l'administration Biden fait pression sur Taïwan et la Corée du Sud pour qu'ils emboîtent le pas . En réponse, la Chine a interdit les puces fabriquées par la société américaine Micron.

Le fabricant de puces américain Nvidia devenant rapidement une superpuissance d'entreprise – en raison de la demande croissante de ses puces avancées pour alimenter les applications d'IA – il sera également probablement confronté à de nouvelles contraintes pour vendre à la Chine. Les décideurs américains ont clairement indiqué qu'ils avaient l'intention de maintenir la Chine au moins une génération derrière dans la course à la suprématie de l'IA. Le CHIPS and Science Act de l'année dernière a introduit des incitations massives à la relocalisation de la production de puces .



Le risque maintenant est que la Chine, soucieuse de combler son écart technologique avec l'Occident, tire parti de son rôle dominant dans la production et le raffinage des métaux des terres rares - qui sont cruciaux pour la transition verte - pour riposter aux sanctions et restrictions commerciales américaines. La Chine a déjà augmenté ses exportations de véhicules électriques de près de 700% depuis 2019, et elle commence maintenant à déployer des avions de ligne commerciaux pour concurrencer Boeing et Airbus.



Ainsi, alors que le G7 a peut-être cherché à dissuader la Chine sans aggraver la guerre froide, la perception à Pékin suggère que les dirigeants occidentaux n'ont pas réussi à enfiler l'aiguille. Il est maintenant plus clair que jamais que les Etats-Unis et l'Occident au sens large sont déterminés à contenir la montée en puissance de la Chine.



Bien sûr, les Chinois aimeraient oublier que l'escalade actuelle doit autant, sinon plus, à leur propre politique agressive qu'à la stratégie américaine. Dans de récentes interviews marquant son 100e anniversaire, Henry Kissinger – l'architecte de «l'ouverture de l'Amérique à la Chine» en 1972 – a averti qu'à moins que les deux pays ne trouvent une nouvelle entente stratégique, ils resteront sur une trajectoire de collision. Plus le gel est profond, plus le risque de craquement violent est grand.



Par Nouriel Roubini

Professeur émérite d'économie à la Stern School of Business de l'Université de New York