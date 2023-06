L'Allemand Josef Zinnbauer nouvel entraîneur du Raja de Casablanca

L’Allemand Josef Zinnbauer a été désigné entraîneur du Raja de Casablanca, en remplacement du Tunisien Mondher Kebaier, a annoncé jeudi le club de la capitale économique.



Le Raja a fait une brève annonce de l’arrivée du nouveau coach sur son compte Facebook, illustrée par des photos de la cérémonie de signature du contrat par Zinnbauer, sans donner plus de précisions.



"Je suis ici pour rétablir l’aura du Raja et réaliser des titres", a indiqué Zinnbauer sur une vidéo publiée par le club casablancais sur les réseaux sociaux.



"Je suis heureux d’être ici. Je connais le club, la ville et le public”, a-t-il affirmé.



Le Raja de Casablanca a annoncé mercredi qu'il se sépare de Kebaier, à cause "des absences répétées et injustifiées" du technicien tunisien des entraînements, et ce depuis le 29 mai.



A quatre journées de la fin du championnat national, le Raja occupe la sixième place avec 36 points.