L'Allemagne première, la Suisse en huitièmes

Grosse frayeur pour le Hongrois Varga

24/06/2024

Grâce à son match nul contre l'Allemagne (1-1), déjà qualifiée, la Suisse a validé à Francfort son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro-2024 dimanche, soirée marquée par les images inquiétantes de l'attaquant hongrois Barnabas Varga, sorti sur civière mais dont les premières nouvelles sont toutefois rassurantes.



Avec une égalisation de son buteur providentiel Niclas Füllkrug dans la deuxième minute du temps additionnel, l'Allemagne a arraché le point du match nul contre la Nati suisse, et termine à la première place de son groupe avec 7 points, contre 5 points pour les Suisses.

La troisième place est finalement revenue à la Hongrie, qui a battu l'Ecosse dans la dixième minute du temps additionnel sur un but de Kevin Csoboth à la conclusion d'un contre qu'il a lui-même initié avec Adam Sallai.



Avec trois points et une différence de but de -3, les Magyars vont désormais devoir patienter pendant deux ou trois jours pour savoir s'ils atteignent la phase à élimination directe. Pour cela, ils doivent finir parmi les quatre meilleurs troisièmes des six équipes.



En 2021, trois des quatre équipes qualifiées avaient 4 points au compteur, la quatrième avait 3 points et une différence de buts de -1. En 2016, le dernier qualifié comptait 3 points et une différence de but nulle.



Longtemps menée au score sur un but de Dan Ndoye à la demi-heure de jeu, l'Allemagne de Julian Nagelsmann n'a jamais baissé les bras et s'en est remise à son avant-centre Niclas Füllkrug. Entré en jeu à un quart d'heure de la fin de la rencontre, l'attaquant du Borussia Dortmund a repris de la tête un centre de David Raum.



En première période, les Allemands ont été moins fluides dans leur jeu que lors des deux premiers matches contre l'Ecosse (5-1) et la Hongrie (2-0). Ils ont multiplié les occasions par Jamal Musiala, Kai Havertz, Ilkay Gündogan, mais n'ont pas trouvé la faille dans une défense suisse bien en place.



Ce match nul et surtout le scenario du match et d'une équipe qui ne lâche rien, devrait leur permettre d'entretenir l'euphorie et l'engouement retrouvés dans tout le pays. Il s'agit d'un avertissement sans frais dans l'optique du huitième de finale à Dortmund, contre le deuxième du groupe C. Ce sera l'Angleterre (4 pts), la Slovénie (2), le Danemark (2) ou la Serbie (1).



A Stuttgart, les 51.000 spectateurs de la rencontre entre la Hongrie et l'Ecosse ont retenu leur souffle de longues minutes, à la 68e minute. Sur une longue balle dans la surface, Barnabas Varga est allé au contact du gardien écossais et est violemment retombé sur la nuque.



Le joueur a été mis en position latérale de sécurité par ses coéquipiers et des couvertures ont été étendues autour de lui pour l'isoler des caméras. Des images qui ont réveillé le souvenir du malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen il y a trois ans à l'Euro.

Après de longues minutes de traitement, il a été évacué sur une civière avec une minerve autour du cou, sous les ovations du public.



Finalement, l'attaquant hongrois a été victime d'une fracture au visage qui va nécessiter une opération, a indiqué son sélectionneur Marco Rossi, précisant que si la Hongrie va "plus loin dans la compétition, il ne fera bien sûr plus partie de l'équipe".

En attendant, elle nourrit encore cet espoir car à la toute fin des dix minutes de temps additionnel accordé par l'arbitre de la rencontre, Csoboth lui a offert la victoire.



"C'était un moment terrible de voir Barnabas comme ça. Heureusement, il va bien mieux. Il va probablement devoir subir une opération mineure. On croise les doigts pour qu'il revienne vite. Evidemment que l'on s'est battu pour lui pendant 15 à 20 minutes. On voulait gagner pour lui et on lui dédie la victoire", a commenté Roland Sallai en conférence de presse.



Programme du mardi

Groupe D à 17h00

Pays-Bas-Autriche à Berlin

France-Pologne à Dortmund

Groupe C à 20h00

Angleterre-Slovénie à Cologne

Danemark-Serbie à Munich