L’Algérie sort par la petite porte

Courrier des lecteurs

24/01/2022

Les Eléphants ont battu les Fennecs 3-1 pour terminer premiers de leur groupe. Les Algériens, tenants du titre, voient ainsi leur parcours s’achever aux phases de poule, en terminant bon dernier.



Un match décisif pour les Algériens qui devaient impérativement gagner pour décrocher le billet des huitièmes de finale. Les Ivoiriens ont joué en 4-3-3, un style de jeu qui favorise l’activité des milieux de terrain dans l’animation défensive et offensive. Ces derniers se sont basés sur les contre-attaques qui ont redoutablement fait mal à l’Algérie, qui a encaissé un but dès la 23ème minute par l’intermédiaire de Franck Kessié.



Une défense Ivoirienne solide et harmonieuse qui ne s'est pas laissé faire par les Fennecs grâce à la charnière Deli-Odilon infaillible. Deliqui a fait des tacles décisifs dans des moments opportuns. Aussi, le trio du milieu expérimenté et organisé a su comment gérer la pression algérienne et se créer des occasions de buts



A la 40ème minute, sur un coup franc centré par Serge Aurier, Ibrahim Sangaré marque de la tête et double l’avantage à la Côte d’Ivoire juste avant la mi-temps. Au début de la seconde période, les Ivoiriens ont gardé la même motivation et détermination, et ce, grâce à leur ligne d’attaque composée de Gradel-Haller-Pépé.



À la 54ème minute, sur une contre-attaque, Nicolas Pépé inscrit le 3ème but pour la Côte d’Ivoire. Après cette réalisation, le moral des Algériens a été anéanti en voyant leur chance de qualification disparaître.



Un match transparent des Algériens qui ne sont jamais entrés dans le match. Les Fennecs ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions et encore moins à les concrétiser. L’équipe ne s’entendait pas et manquait de précision et de synchronisation entre les joueurs. Un problème déjà rencontré face à la Guinée équatoriale, les Fennecs se sont faits piégés à plusieurs reprises.



À la 60ème minute, l’Algérie a obtenu un pénalty concédé par Belaili, mais raté par Riyad Mahrez qui prive l’Algérie d’inscrire son premier but de la compétition.



Défensivement, l’absence de Belmari a coûté cher aux Fennecs et ont eu du mal à défendre face aux Eléphants mais, ils ont pu compter sur Zerrouki qui a fait de bons retours défensifs. A la 73ème minute, Sofiane a inscrit le un but d’honneur, donnant de l’espoir aux Algériens de recoller au score. Ces derniers ont été incapables de riposter et doivent se remettre en cause pour remédier au manque d’efficacité important de 4/14 tirs cadrés alors que leur adversaire Ivoirien a eu 7/12. Une tactique infructueuse de la part de Belmadi qui a avoué que cette CAN est un pur échec sur tous les plans.



Un match exceptionnel de la part des Ivoiriens qui ont maîtrisé la rencontre. L’Algérie éliminée dès la phase de poules, bon dernier avec 1 petit point. Les Fennecs doivent se revoir et se préparer pour le match barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Mohamed Amir Alatlassi