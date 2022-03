L'Algérie a de plus en plus du mal à exporter son gaz vers l’Europe

24/03/2022

L’Algérie a de plus en plus du mal à exporter son gaz vers l’Europe à cause de ses relations tendues avec le Maroc, son alliance stratégique de longue date avec la Russie et sa situation intérieure incertaine, écrit mercredi l’agence de presse fédérale russe FAN.



La même source précise que la décision de l’Algérie de suspendre l’approvisionnement de l’Europe via le gazoduc Maghreb-Europe (GME), l’empêche d’augmenter ses exportations gazières et la prive de recettes financières importantes. L’agence russe relève que les deux gazoducs en service vers l’Italie et l’Espagne ne supporteraient pas une hausse supplémentaire de la cadence actuelle, ce qui ne rassure pas sur la pérennité des exportations énergétiques algériennes.



Rappelons qu'après la fermeture unilatérale par l'Algérie du gazoduc Maghreb-Europe (GME) et les difficultés d’approvisionnement via les solutions de substitution, l’Espagne a décidé de ne plus dépendre du gaz algérien.



En février dernier, les Etats-Unis ont consolidé leur position de principal exportateur de gaz naturel vers l'Espagne. Pour le deuxième mois consécutif, les achats de cette matière première aux Etats-Unis ont dépassé ceux de l'Algérie, qui était le principal fournisseur jusqu'à la fin de l'année dernière.