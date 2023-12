L'Ajax éliminé par un club amateur en Coupe des Pays-Bas

23/12/2023

L'Ajax Amsterdam, club historique néerlandais, a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe des Pays-Bas par l'USV Hercules, club de quatrième division. L'Ajax, qui a remporté à 20 reprises la compétition -- la dernière fois en 2021 --, a été surpris 3-2 au stade de Galgenwaard, à Utrecht.



Mené 2-0 pendant une grande partie de la rencontre, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions était parvenu à revenir au score en fin de rencontre grâce à Brian Brobbey et Chuba Akpom. Mais c'était sans compter sur un troisième but de Hercules dans le temps additionnel, le défenseur Mats Grotenberg se muant en héros de la soirée.



Cette surprise marque une nouvelle déconvenue pour l'Ajax qui a connu un début de saison catastrophique aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Le géant du football néerlandais a été la lanterne rouge d'Eredivisie avant de se relever et de retrouver aujourd'hui la cinquième place, loin cependant du leader, le PSV Eindhoven.



En Ligue Europa, l'Ajax n'a pu faire mieux que décrocher à la dernière journée de la phase de groupes la troisième place du groupe B, synonyme de reversement en Ligue Europa Conférence.