L'Agence urbaine de Laâyoune organise des journées portes ouvertes pour les MRE

15/08/2022

L’ Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra (AULSH) a organisé, du 8 au 12 août, des journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE). Au cours de ces journées, l’agence a veillé à mobiliser toutes ses capacités et à apporter un soutien et un accompagnement technique et administratif aux Marocains du monde lors de leur séjour estival dans la mère patrie, indique un communiqué de l’AULSH. Cette initiative, qui s’est déroulée dans le respect des mesures préventives en vigueur pour lutter contre la Covid-19, a été l’occasion de fournir des explications, des documents introductifs, des schémas et des données sur les chantiers réalisés ou en cours de réalisation. Il s’agit aussi, ajoute la même source, de présenter les prestations fournies, les procédures en vigueur en matière de gestion urbaine (permis de construire, permis d'investissement, de contrôle), ainsi que celles liées à l’assistance architecturale. L’AULSH a également pris l'initiative de mettre en place un guichet unique dédié aux MRE au siège de l'agence tout au long de l'été, en vue de recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville relatives aux mesures pratiques accompagnant le séjour des MRE et la promotion de la qualité des services au profit de cette catégorie de citoyens.