L'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia organise le “Village Smart Water”

19/08/2025

L'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) poursuit ses actions de sensibilisation à la nécessité de changer les comportements et de rationaliser l’usage de l’eau, à travers l’organisation du "Village Smart Water" au centre national de vacances de "Bouznika plage".



Selon un communiqué, l’Agence précise que ce village, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Jeunesse de la région Casablanca-Settat, du 16 au 18 août courant, a accueilli près de 1.200 enfants âgés de 7 à 14 ans séjournant au centre.



Cette initiative, inscrite dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Equipement et de l’Eau, a proposé un ensemble d’ateliers numériques autour de la thématique de l’eau, notamment la robotique, la réalité virtuelle, des capsules pédagogiques, des jeux collectifs, des concours, ainsi que des ateliers de dessin et de création de contenus numériques.



Le "Village Smart Water" a compris également un espace dédié à la sensibilisation aux risques de noyade dans les retenues de barrages, à travers la diffusion d’une capsule conçue par l’Agence, en plus de démonstrations de premiers secours en cas de sauvetage d’une personne en détresse, animées par des éléments de la Protection civile, ajoute-t-on de même source.



Par ailleurs, le communiqué indique que si le transfert des excédents hydriques du bassin du Sebou vers celui du Bouregreg a permis d’améliorer de manière notable le niveau de remplissage du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, qui a atteint 67% au 11 août 2025 contre 33% à la même période de l’année précédente, les apports naturels de ce barrage ne représentent que 34% du total des ressources, accusant ainsi un déficit par rapport à la moyenne quinquennale estimée à 60%.



Et de souligner que l’adoption de comportements responsables et la rationalisation de l’utilisation des ressources hydriques, tout en mettant un terme au gaspillage sous toutes ses formes, demeurent indispensables, conformément aux Hautes Orientations Royales.



Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du suivi constant et de la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder au Programme National pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Irrigation 2020-2027 (PNAEPI), afin de relever les défis liés au stress hydrique que connaît le Royaume à la suite de la succession des années de sécheresse.