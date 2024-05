L'Agence Bayt Mal Al-Qods va lancer à Casablanca sa stratégie numérique 2024-2027

26/05/2024

L'Agence Bayt Mal Al-Qods, relevant du Comité d'Al-Qods, lance, ce lundi à Casablanca, sa stratégie numérique 2024-2027 sous le thème "Le développement numérique au service du développement économique et social à Al-Qods", en présence de startups d'Al-Qods et d'hommes d'affaires palestiniens.



A cette occasion, l'Agence Bayt Mal Al-Qods lancera un projet d'incubateur de startups dans le domaine de l'innovation (BMAQ Innovation HUB), au profit de ses jeunes, indique l'Agence dans un communiqué.



Ce projet comprend deux composantes étalées en deux phases auxquelles un budget annuel a été alloué, financé dans le cadre d'un partenariat avec des départements gouvernementaux marocains et avec un suivi technique et institutionnel d'autres partenaires.



L'agence présentera également le programme de protection du patrimoine culturel de la Ville Sainte, à travers la plateforme Maison du Maroc à Al-Qods, le projet de clinique psychologique numérique et le système de l'enseignement à distance, en coopération avec l'Université d'Al-Qods, la plateforme électronique pour le commerce social et solidaire "Dlala", en plus des applications "Hayya", une plateforme éducative au profit des enfants et des adolescents maqdessis.



Cette annonce, ajoute le communiqué, vient couronner le processus de digitalisation de l'administration de l'Agence et son obtention des premiers certificats de conformité aux normes internationales de qualité ISO.



Il conforte également les efforts de l'Agence, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al Qods, pour mettre à jour et développer son système numérique afin d'accompagner la transition digitale, qui offre de grandes opportunités aux jeunes afin d'acquérir les compétences requises pour le lancement de projets générateurs de revenus.



Pour la deuxième année consécutive, l'Agence participe au Salon GITEX Africa, qui débute mercredi prochain à Marrakech, et y tiendra un stand pour présenter les entreprises palestiniennes qui bénéficient de l'incubateur de startups, ainsi que d'autres programmes et projets qui s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie numérique 2024-2027 de l'Agence.