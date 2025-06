L'Agence Bayt Mal Al-Qods organise la campagne "Farhat l'Aïd" dans la Ville Sainte

10/06/2025

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, les premier et deuxième jours de l'Aïd Al-Adha, la campagne "Farhat Al-Aïd" (la joie de l'Aïd) au profit de 350 familles palestiniennes de la Ville Sainte, dans une ambiance empreinte de marques de solidarité des Marocains, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avec leurs frères palestiniens.



Dans la matinée du premier jour de cette fête, des équipes de l'Agence ont distribué des friandises sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et livré des paniers alimentaires aux familles bénéficiaires.



Ces paniers alimentaires contiennent divers produits notamment de la viande, des légumes, des fruits, des pois chiches, du poulet frit surgelé, du riz, de l'huile, du sucre, du sel, des lentilles, des pâtes et des dattes.



Cette opération, financée par l'Association marocaine pour l'appui à la reconstruction en Palestine, a été marquée par l'organisation d'une soirée pour les enfants, avec des spectacles, des déguisements et la distribution de cadeaux.