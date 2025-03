L'Agence Bayt Mal Al-Qods et le ministère palestinien du Développement social s’allient au service des enfants orphelins et amputés, victimes de la guerre à Gaza

07/03/2025

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé, à Ramallah, une convention de partenariat avec le ministère palestinien du Développement social, en vue de la prise en charge et du soutien psychologique des enfants orphelins et des enfants amputés, victimes de la guerre à Gaza.



La convention a été signée lundi par le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui et la ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane.



En vertu de cet accord, il sera procédé à la mise en place des mécanismes de coopération entre les deux parties en vue de mettre en œuvre des projets à caractère social visant à prendre en charge les enfants amputés, victimes de la guerre à Gaza et à leur garantir les conditions d’une vie normale ainsi que le soutien psychologique nécessaire fourni par la clinique de l’agence.



Il sera également question de lancer des programmes destinés au soutien des enfants orphelins inscrits aux listes du ministère, dans le cadre du projet de prise en charge de l’orphelin maqdessi.



A cette occasion, la ministre palestinienne s’est félicitée de la signature de cette convention qui va contribuer au soutien et à la prise en charge de cette frange de la société confrontée à une situation difficile compte tenu des répercussions de la guerre à Gaza.



Elle a, en outre, salué toutes les initiatives humanitaires lancées par l’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en soutien à la résistance des Maqdessis et aux catégories vulnérables affectées par la guerre.



De son côté, M. Salem Cherkaoui a indiqué que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc engagés sur instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, visant à "aider les Palestiniens vivant à Gaza à surmonter les répercussions de l’agression sur la Bande, en particulier les enfants amputés, et ce à travers un don de 200.000 dollars fourni par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille".

Et d’ajouter que cette convention définit les mécanismes de prise en charge par l’Agence d’un nombre d’enfants orphelins d’Al-Qods inscrits sur les listes du ministère palestinien dans le cadre du projet de prise en charge de l’orphelin maqdessi, lancé en 2008.



Il s’agit aussi de prendre en charge un certain nombre de cas qui nécessitent un accompagnement psychologique dans le cadre de la clinique électronique, au moment où les centres partenaires à Al-Qods et à Gaza peuvent recevoir les cas ayant besoin d'un suivi minutieux.



La signature de cette convention intervient en droite ligne avec la statut de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.