L'Agence Bayt Mal Al Qods Lance le programme "Ecoles d'été" 2024

05/08/2024

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif vient de lancer le programme "Ecoles d'été" au titre de l'année 2024, au profit de plus de 4000 enfants, répartis sur 17 établissements.



Placé sous le thème "Pour la consécration des valeurs d'unité et de solidarité", ce programme est parrainé par le "Club des enfants pour Al Qods" relevant de l'Agence, avec le financement de l'Association du Centre culturel marocain.



Il vise à permettre aux établissements bénéficiaires d'offrir aux enfants un environnement sûr et accueillant, axé sur le soutien, l'accompagnement psychologique et les activités éducatives appropriées, afin de les aider à surmonter la conjoncture difficile que traversent Al Qods et la Palestine, à travers 150 ateliers d'art, de théâtre et de jeux d'équilibre et d'intelligence, indique un communiqué de l'Agence.



A cet égard, le "Club des enfants pour Al Qods" a pris en charge plusieurs écoles dans des zones marginalisées de la ville d'Al Qods, en appuyant leurs budgets pour couvrir les frais de transport et de mise en place des piscines, des structures gonflables, des jeux électroniques et des représentations théâtrales et de papeterie, permettant ainsi à des centaines d'enfants de bénéficier du programme.



Cette année, l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a tenu à impliquer les écoles d'été dans la simulation de situations d'urgence et de secours dans le cadre du projet "FAZAA", financé par l'Agence dans le but de former les enfants bénéficiaires aux modes de gestion des situations d'incendie dans les espaces clos et en plein air.



Le programme des écoles d'été comprend également des formations aux premiers secours avec la participation de formateurs qualifiés, des séances d'initiation aux meilleures pratiques en matière de sûreté et de sécurité à la maison et à l'école, notamment en cas d'urgence, outre l'encouragement des enfants à signaler les dangers.



Le programme est déployé sur l'ensemble des quartiers maqdessis et des zones situées en dehors du mur à travers quatre camps spécialisés dans l'histoire des villages déplacés, ainsi qu'un autre pour les étudiants en architecture dont les activités se concentrent sur la préparation de plans d'ingénierie pour certaines installations dans la bande de Gaza.