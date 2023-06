L'Afrique peut devenir la prochaine Silicon Valley

04/06/2023

L'Afrique peut devenir la prochaine Silicon Valley, a affirmé, mercredi à Marrakech, le gouverneur de l'État de Lagos au Nigeria, Babajide Olusola Sanwo-Olu.



S'exprimant lors du GITEX Africa Digital Summit, le responsable a souligné que pour faire de l'Afrique la prochaine Silicon Valley, il est nécessaire de capitaliser sur la population jeune de l'Afrique, qui constitue plus de 60% de la population africaine, continuer à renforcer l'accès à internet et aux télécommunications et développer l'infrastructure digitale.



L'Afrique est en train de devenir un hub technologique global et cette transformation est notamment portée par les Africains eux-mêmes et les investissements qui arrivent vers le continent, a-t-il dit, notant que selon des études, environ 30% des investissements en Afrique sont dédiés à l'économie digitale. Et de relever que dans 10 ans, l'Afrique va devenir le lieu où de grandes entreprises globales, notamment Microsoft et Meta, vont venir recruter les profils intelligents et formés dans les domaines techniques dont regorge l'Afrique.



Dans un autre sillage, il a souligné que la synergie entre le secteur privé et le secteur public doit se renforcer pour s'aligner, ajoutant que le secteur public a un rôle important à jouer dans la préparation de l'environnement propice, sécurisé et qui met en évidence le potentiel de développement qui existe en Afrique avant que le secteur privé ne vienne s'y implanter.



Portée par l'Agence de développement du digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, cette rencontre réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges riches et fructueux entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde