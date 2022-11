L'Afrique fonde beaucoup d'espoir sur les Lions de l'Atlas au Mondial 2022

Abdoulaye Thiam, président de l’ANPS

14/11/2022

Dans la Coupe du monde Qatar 2022, l'Afrique fonde "beaucoup d'espoir" sur les Lions de l'Atlas, une sélection composée de joueurs talentueux, a souligné le président de l’Association nationale de la presse sportive au Sénégal (ANPS), Abdoulaye Thiam.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Thiam a indiqué que la sélection marocaine est parmi les trois meilleures sélections d'Afrique, notant que le Maroc, qui va affronter, la Croatie, la Belgique et le Canada, "a bénéficié d'un tirage au sort plus ou moins clément par rapport au Mondial de 2018 en Russie où c’était beaucoup plus compliqué".



" On est très heureux de voir le retour de l'attaquant Hakim Zyech, on ose espérer que le Maroc va franchir le premier tour (...) après, je suis convaincu que le Maroc pourra aller le plus loin possible dans cette compétition", a confié le journaliste sénégalais.



"Le plus important dans la coupe du monde est d'aller doucement et lentement (...) il faut d'abord jouer les matchs avant de les gagner", a-t-il insisté, notant qu'il mise sur deux sélections africaines, à savoir le Sénégal et le Maroc, pour dépasser le premier tour de la Coupe du monde.



"Le Maroc a fait un pas en avant en termes d'infrastructures par rapport aux autres pays et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on voit les clubs marocains régner sur le continent africain et surtout depuis l'avènement du président Fouzi lekjaa à la tête de la Fédération royale marocaine de football", a encore souligné le président de l'ANPS. "Le Maroc dispose de tout ce qu'il faut (joueurs, infrastructures, investissements..) pour qu'il règne encore pendant des années sur le continent", a-t-il affirmé.



Le sélectionneur national, Walid Regragui, a dévoilé, jeudi dernier, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer le Mondial-2022 au Qatar. Lors de la phase finale du Mondial-2022, les Lions de l'Atlas qui évolueront dans le groupe F, affronteront la Croatie le 23 novembre et la Belgique le 27 novembre avant de jouer leur troisième match le 1er décembre contre le Canada. Dans le cadre de ses préparatifs à la Coupe du monde, l'équipe nationale affrontera en match amical son homologue géorgienne le 17 novembre aux Émirats arabes unis.