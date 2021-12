L'Afrique du Nord, plaque tournante de transit et de départ

17/12/2021

L'Afrique du Nord continue d'être l'origine et la destination d' un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées

L'Afrique du Nord reste une plaque tournante de transit majeure et un point de départ pour les migrants de la sous-région et ceux d'Afrique subsaharienne qui tentent de se frayer un chemin vers l'Europe et au-delà. Des dizaines de milliers de migrants tentent d'atteindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord en empruntant deux routes principales, les routes de la Méditerranée centrale (principalement de la Libye et de la Tunisie vers l'Italie) et les routes de la Méditerranée occidentale (en grande partie du Maroc et de l'Algérie vers l'Espagne).Malgré la pandémie de Covid-19, il y a eu une augmentation des arrivées sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale en 2020. Les arrivées en Europe sur les deux routes ont augmenté de 86%, passant de plus de 41.000 à près de 77.000.Le long des routes de la Méditerranée centrale vers l'Italie, les Tunisiens comprenaient le plus grand nombre d'arrivées. Les trajets pénibles sur les deux routes font de nombreux morts, et rien qu'en 2020, plus de 1.500 migrants d'Afrique de l'Ouest et du Nord se dirigeant vers l'Espagne, Malte et l'Italie ont été signalés comme morts ou disparus en mer.De nombreux migrants comptaient sur les services de passeurs pour les acheminer vers et via l'Afrique du Nord et vers l'Europe ; ceux qui tentent de se rendre en Libye depuis des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, sont principalement passés en contrebande le long de deux routes, dont la route occidentale (utilisée par les Africains de l'Ouest via le Niger, le Mali et l'Algérie) et la route orientale (utilisée en grande partie par des migrants d'Afrique de l'Est via le Soudan et le Tchad). Les migrants subissent souvent des abus au cours de ces voyages, certains devenant victimes de la traite, notamment dans des situations où ils sont incapables de payer les passeurs à leur arrivée à destination.Les effets du Covid-19 et des restrictions de mouvement sur les migrants et la migration en Afrique du Nord ont entraîné des changements dans les schémas de migration irrégulière, l'immobilité involontaire, les retours forcés et la discrimination. Alors que l'Afrique du Nord reste une zone de transit majeure pour les migrants d'autres régions d'Afrique qui tentent de se rendre en Europe, les fermetures de frontières dans la sous-région ont entraîné une baisse du nombre total de migrants partant vers l'Europe via la mer Méditerranée en 2020.Cependant, il y avait de grandes variations entre les différentes routes depuis l'Afrique du Nord, le nombre de personnes utilisant la route de la Méditerranée centrale, par exemple, a augmenté en 2020 par rapport à 2019.La pandémie et les mesures connexes pour la contenir ont également eu des impacts négatifs et inédits sur les migrants, y compris ceux qui sont détenus dans des pays confrontés à des problèmes de protection majeurs tels que la Libye, où la surpopulation, le manque d'assainissement et le manque d'eau potable les ont rendus vulnérables au Covid-19.D'autres migrants dans la sous-région se sont retrouvés bloqués en raison de la fermeture des frontières ou de la suspension des programmes de retour volontaire. Dans certains cas, les migrants ont été refoulés de force par les autorités. Le retour forcé des migrants d'Afrique du Nord et d'autres régions du monde ont poussé le Réseau des Nations unies sur les migrations (UNNM) à publier une déclaration appelant à la suspension de ces mesures pendant la pandémie. Cependant, certains pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie - en accord avec les pays d'origine dont le Mali - ont levé temporairement les restrictions de voyage et ont permis à l'OIM de faciliter le retour en toute sécurité des migrants bloqués.Les migrants ont également été victimes de discrimination et de stigmatisation, aggravées par leur exclusion des services vitaux tels que les soins de santé, bien que certains pays, comme l'Egypte, aient inclus les migrants dans leurs réponses en matière de soins de santé et leurs plans de vaccination.En outre, les femmes migrantes ont été touchées de manière disproportionnée par le Covid-19, et dans des pays comme la Tunisie, les femmes ont non seulement signalé des pertes de revenus plus fréquentes que les hommes, mais il y a également eu une augmentation du risque d'exploitation sexuelle.L'Afrique du Nord reçoit des envois de fonds internationaux les plus importants au monde, tirés par l'importante population d'émigrants de la sous-région. Compte tenu de sa grande diaspora, la sous-région est devenue, au fil des ans, l'une des plus grandes destinataires d'envois de fonds internationaux dans le monde.En 2020, les envois de fonds internationaux vers l'Egypte ont atteint un record de 30 milliards de dollars, ce qui en fait le cinquième destinataire mondial. Malgré la pandémie de Covid-19, les envois de fonds vers l'Egypte ont augmenté d'environ 11%, tandis qu'au Maroc ils ont augmenté de 6,5%. Les envois de fonds vers le Maroc et la Tunisie représentent plus de 5% du PIB, tandis qu'en Egypte, ce chiffre dépasse les 8%. Les envois de fonds internationaux vers la sous-région pourraient potentiellement augmenter davantage, de même que l'Union européenne (UE) améliore les voies de migration légale vers la région grâce à des instruments tels que le pool de talents de l'UE et les partenariats de talents, qui font partie du nouveau pacte de l'UE sur la migration et l'asile. L'Afrique du Nord est l'une des sous-régions qui bénéficieraient de ces nouveaux dispositifs.L'Afrique du Nord continue d'être l'origine et la destination d'un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées, les conflits et la violence jouant un rôle majeur dans les déplacements à l'intérieur et à partir de la sous-région. Pendant une décennie, des pays comme la Libye ont été plongés dans des conflits et une instabilité politique, forçant des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. La fourniture d'aide humanitaire a également souvent été entravée, tandis que des services tels que l'eau, les infrastructures de santé et l'éducation sont régulièrement ciblées. En 2020, il y avait plus de 278.000 déplacés internes en Libye, dont beaucoup ont été déplacés par les conflits et la violence. Le Soudan continue également de connaître une situation politique, humanitaire et politique complexe.Des conflits violents dans des régions telles que le Kordofan et le Darfour ont déplacé de nombreuses personnes, tandis que le pays continue d'héberger l'une des plus grandes populations de réfugiés au monde, la plupart originaires du Soudan du Sud. Les autres réfugiés au Soudan comprennent ceux des pays voisins tels que l'Ethiopie et l'Erythrée, ainsi que ceux supplémentaires des pays éloignés en conflit, dont le Yémen et la République arabe syrienne. A la fin de 2020, le Soudan accueillait environ 1 million de réfugiés et plus de 2,3 millions de personnes déplacées.De nombreux migrants dans la sous-région continuent de faire face à une multitude de problèmes de protection, notamment les femmes et les filles qui demeurent vulnérables aux abus. En plus des agressions verbales et physiques, les migrants sont victimes d'exploitation, ainsi que de mauvaises conditions de vie. Ces réalités sont encore aggravées dans les pays où l'état de droit est faible et où les milices, les passeurs et les trafiquants sévissent en toute impunité. En Libye, des migrants sont régulièrement emmenés et détenus dans des centres de détention «officiels», où ils sont confrontés à une multitude d'abus.D'autres migrants se sont retrouvés dans des entrepôts ou des centres de détention non officiels et laissés à la merci des passeurs et des trafiquants. Cette triste réalité ne se limite pas aux seuls migrants détenus ; ceux en milieu urbain sont confrontés à des obstacles pour accéder aux besoins et aux services de base et sont exposés à des conditions de vie difficiles et appauvries. Les femmes et les filles ont particulièrement été victimes d'abus tels que le viol, y compris lors de leurs déplacements vers et à travers la sous-région.Lire également: