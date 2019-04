L’Acadie lance son opération séduction

Cette région de l’Est du Canada a pour objectif d’attirer de nouveaux arrivants francophones

08/04/2019 Chady Chaabi

A l’Est du Canada, non loin de la magnifique chaîne montagneuse des Appalaches, se trouve la région de l’Acadie. Fondée en 1604 sur des territoires amérindiens habités depuis 11 millénaires, l’Acadie fait face de nos jours à un vieillissement de sa population, ainsi qu’à l’installation de nouveaux habitants anglophones.

Désireuses de préserver une empreinte francophone sur ce territoire, laquelle est d’ailleurs présente depuis sa fondation, lorsque la région fut peuplée à partir de l'Ouest de la France, les autorités de l’Acadie, qui compte près de 500.000 habitants, cherchent à attirer de nouveaux arrivant francophones, en jetant leur dévolu principalement sur les pays du Maghreb et le Sénégal. Comment ? Via l’opération “Destination Acadie”.

“Visiter, vivre, travailler, démarrer une entreprise ou étudier au Canada vous intéresse? Venez découvrir l’accueil chaleureux et les opportunités qui s’offrent à vous dans cette belle région de l’Est du Canada”. C’est ainsi que l’opération “Destination Acadie”, lancée il y a quelques années, fait miroiter aux Marocains, entre autres, un saut qualitatif de leurs conditions de vie, comme cela a déjà été le cas en 2016 et 2017, à Tanger, Rabat et Marrakech.

Pour plus de détails et d’informations, des rencontres sont programmées à Casablanca, les 26 et 27 avril courant, animées par des représentants en éducation, tourisme, affaires et en immigration du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, provinces de la région majoritairement francophone de l’Acadie, comme le rappelle la page Facebook de l’opération : « Des agents d’immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) seront présents pour donner les informations nécessaires par rapport aux procédures d’immigration temporaire et permanente au Canada ». Cela dit, et si vous êtes intéressés par cette opportunité, l’inscription en ligne (https://form.amb-canada.fr/visas/session_horaire-fr.php) est primordiale, d’autant plus que les places sont limitées, contrairement à la région de l’Acadie, où l’espace n’est vraiment pas ce qui manque.

Surplombée par le Mont Carleton culminant à 817 m, l’Acadie est une vaste région qui comprend le Nord et l'Est de la province canadienne du Nouveau Brunswick ainsi que des localités plus isolées au Québec et sur l'Île-du-Prince-Edouard et en Nouvelle-Ecosse. Côté climat, oublier t-shirts, tongs et autre coup de chaleur, et préparez-vous plutôt à un tout autre scénario. Certes s’il est tempéré car adouci par la proximité de l'océan Atlantique, le climat en Acadie est caractérisé par des hivers longs, rudes, enneigés et pouvant être très froids. A contrario, les printemps et les étés sont courts. Néanmoins, l'automne est plaisant et, surtout, il dure longtemps.

La rudesse du climat de l’Acadie a également un versant positif, puisqu’elle vous offre la possibilité de vivre dans un cadre idyllique. Son climat favorise la croissance des forêts, qui existent à foison, telles que celles des basses-terres du Golfe du Saint-Laurent, de la Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie. Sans parler d’une faune constituée de spécimens rares tels que le chat sauvage (lynx roux), l'orignal (élan), l'ours noir et le renard roux.