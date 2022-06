L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques annonce l’Agrément Royal pour la nomination de trois nouveaux membres

23/06/2022

L’ Académie Hassan II des Sciences et Techniques a annoncé, mardi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le garde et perpétue Ses Bienfaits, vient de donner Son Agrément pour la nomination de trois nouveaux membres de l'Académie. Il s’agit des professeurs Mahouton Norbert Hounkounnou (Bénin) et Daniel Nahon (France), en tant que membres associés, et du professeur Bouchta Sahraoui (Maroc), en tant que membre correspondant, a précisé l’Académie dans un communiqué. L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, qui s'enorgueillit d'être placée sous la Protection Tutélaire de Sa Majesté le Roi, compte, comme stipulé dans le Dahir portant Loi la créant, soixante membres dont trente citoyens du Royaume, qualifiés de membres résidents, et trente personnalités de nationalité étrangère qui ont la qualité de membres associés. Elle compte aussi trente membres correspondants, de nationalité marocaine ou étrangère, nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Le nouveau membre associé Mahouton Norbert Hounkounnou, Professeur de mathématiques et physique à l'Université d'Abomey-Calavi (Cotonou), est Président de l'Académie Nationale des Sciences, Arts et lettres du Bénin et du Réseau NASAC des Académies Africaines des Sciences. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages spécialisés et de plus de 200 articles et Fondateur de la Chaire internationale de "Physique mathématique et applications" du CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées). Pour sa part, Daniel Nahon est professeur émérite à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille et Géologue spécialiste de la géochimie et de la pétrologie des sols. Considéré comme étant l'un des meilleurs spécialistes de l'Afrique du Nord en matière d'étude du sol, il est auteur de plus de 200 articles et de plusieurs ouvrages, notamment "Sauvons l'agriculture" dans lequel il préconise un dialogue entre scientifiques, paysans et industriels. Il est aussi Conseiller du Président Directeur Général du Groupe OCP pour les questions agricoles, expert Commission Européenne, membre honoraire de l'Institut Universitaire de France, et récipiendaire du Prix scientifique du Brésil (2005). Quant à Bouchta Sahraoui, professeur des Universités de Classe Exceptionnelle 2 à l'Institut des Sciences et Technologies moléculaires d'Angers (France), il est auteur de 358 publications, dont 120 depuis 2011 et son h-index dépasse 50. M. Sahraoui, qui assume aussi des responsabilités éditoriales dans 8 journaux spécialisés dans les domaines des matériaux, de l'électronique, de l'optique et de la physique, est titulaire du Prix de la recherche attribué par l'Ecole Polytechnique de Cracovie (Pologne). Le Conseil d'Académie et l'ensemble des membres de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques ressentent ces nouvelles nominations comme l'expression de la Magnanime Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le garde, entoure l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Ils réaffirment, en cette heureuse occasion, leurs profonds sentiments de gratitude, de déférence et de loyauté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le garde, pour Sa Bienveillante Sollicitude et Ses précieux Encouragements. L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques saisit cette occasion pour renouveler ses félicitations aux nouveaux membres de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, qui voit ainsi, grâce à la Sollicitude Royale, ses capacités renforcées pour mettre en oeuvre la Recommandation qui lui a été donnée par Son Protecteur, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, "Servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale".