L’ASS parmi les favoris au Basketball Africa League

05/03/2022

L' As Salé est le représentant du Maroc à la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL) 2022, qui se déroule à Dakar du 5 au 15 mars.



L'équipe slaouie est considérée parmi les favoris dans cette compétition, organisée par la NBA en collaboration avec la Fédération internationale de basketball (FIBA) . La capitale sénégalaise accueille les six équipes de la Conférence du Sahara, qui vont jouer au Dakar Aréna, une salle de 15 mille places située a une quarantaine de km de Dakar.



Pour sa deuxième participation d’affilée à la BAL, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des clubs en 2017 est très ambitieux. L’As Salé a recruté la technicienne australienne Liz Mills, qui avait dirigé l’équipe nationale masculine du Kenya au dernier Afrobasket 2021. Elle devient ainsi la première femme à diriger un club de première division masculine au Maroc. L’entraîneuse de l’As Salé estime que " la force de cette équipe est son expérience". "Je crois que nous avons la meilleure équipe d’Afrique avec des joueurs suffisamment expérimentés pour battre les autres équipes de la Basketball Africa League", a déclaré Liz Mills.



L’équipe, huit fois championne du Maroc, s’est aussi renforcée avec l’arrivée de nouveaux joueurs expérimentés. Il s’agit, entre autres, de l’ailier espagnol Alvaro Massa qui vient du Mozambique, ou encore du Nigérien Abdoulaye Harouna en provenance du Cameroun. Le champion 2021 du Maroc va disputer cinq matchs, avec comme premier adversaire Energy Group (Rwanda), dimanche 6 mars à 14 heures. L’AS Salé affrontera les Mozambicains de Ferroviário da Beira mercredi 9 mars a 21 heures .



Pour son troisième match à la BAL, le champion du Maroc sera opposé aux Tunisiens de l’Us Monastir vendredi 11 mars à 17H30. Les Corsaires vont aussi affronter les Guinéens de Seydou Legacy Athlétique Club (SLAC), lundi 14 mars à 21 heures. Et le lendemain, l’As Salé jouera son dernier match contre le Dakar Université Club (Sénégal).



A l’issue des 15 matchs qui se disputeront à Dakar, les quatre meilleures équipes représenteront la conférence Sahara à la phase finale de la Basketball Africa League. Une compétition qui regroupera les douze meilleures équipes du continent à la Kigali Arena, du 21 au 28 mai au Rwanda.



En mai 2021, le Zamalek d'Egypte avait battu l'US Monastir (Tunisie) 76-63 pour remporter la première édition du Championnat BAL qui s'était déroulée à Kigali. Le BAL, qui est le fruit d'un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle regroupant 12 équipes de toute l'Afrique.