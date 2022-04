L'ASMEX organise un webinaire sur "La norme IATF et processus de certifications"

Secteur automobile

18/04/2022

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a organisé, mardi, en partenariat avec Bureau Veritas Maroc, un webinaire sous le thème "La norme IATF et processus de certifications", destiné aux industriels et professionnels du secteur automobile.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat signé en janvier dernier et qui porte sur l’organisation d’une série de webinaires thématiques et rencontres de formation mensuelles dont l’objectif est d’accompagner les exportateurs de plusieurs secteurs désireux de se conformer aux exigences des marchés internationaux, notamment en matière de normes de qualité et de sécurité, indique l'ASMEX dans un communiqué.



La rencontre du mois d’avril, animée par Youssef Derouich, expert du Bureau Veritas Maroc, cible le secteur automobile et particulièrement les sociétés éligibles à la certification IATF, à savoir les producteurs de pièces de série qui font partie intégrante d'un véhicule, afin de les rapprocher des exigences de la norme IATF et du processus de certification, précise la même source.

A cette occasion, M. Derouich a souligné l’importance de cette norme en tant que gage de qualité dans le secteur automobile, relevant, de prime abord, que "l'objectif de cette norme est de développer un système de management de la qualité en faveur de l’amélioration continue, la prévention des défauts et la réduction des variations et des gaspillages dans la chaîne d’approvisionnement", rapporte la MAP.



M. Derouich a notamment mis en avant l’importance des compétences dans ce secteur à tous les niveaux comme le leadership des managers et des opérationnels, la maîtrise technique du métier et des outils de base de l’automobile "coretools" ainsi que les techniques de prévention et de maîtrise des risques, souligne le communiqué.



En pratique, l’expert a expliqué que la norme IATF 16949 définit les exigences du système de management de la qualité pour la conception, la production et, le cas échéant, l’assemblage, l’installation et les services et produits relatifs à des applications au secteur automobile, y compris les produits avec logiciel embarqué.



Ladite norme est applicable aux sites de l’organisme où la fabrication de pièces de série, pièces de rechange ou accessoires spécifiés par un client est réalisée. La norme IATF devrait normalement s’appliquer à toute la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile.

A l’image des autres cycles de certification, explique le communiqué, celui de la norme IATF est un cycle de trois ans, avec des audits de surveillance programmés afin que l’organisme de certification puisse effectuer son suivi rigoureux, avant de certifier ou re-certifier le client.



En parallèle, certaines entreprises du secteur automobile qui ne peuvent pas obtenir la certification IATF peuvent bénéficier d’un certificat de conformité dans deux cas précis, à savoir le site en question est nouveau ou en démarrage, ou possédant moins de 12 mois de données internes ou externes sur la performance de production des produits et/ou services automobiles inclus dans le champ de certification et le site d’un client pouvant démontrer qu’il figure sur la liste de consultation du client final exigeant la conformité ou certification à l’IATF 16949.