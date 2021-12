L'ASMEX, la GIZ et SIPPO élargissent leur accompagnement à de nouvelles chaînes de valeur

02/12/2021

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), la GIZ et SIPPO (SWISS Import Promotion Programme) ont conclu, mercredi, un avenant en vertu duquel ils s'engagent à élargir leur accompagnement à de nouvelles chaînes de valeur.



"Deux nouvelles chaînes de valeur s’ajoutent au programme d’accompagnement lancé dans le cadre de la convention de partenariat conclue le 4 octobre 2020 entre l’ASMEX, le Projet de promotion de l’économie et développement local (PEDEL) de la coopération allemande GIZ et SIPPO", indique l'ASMEX dans un communiqué.



A cet égard, rapporte la MAP, les trois partenaires ont signé un avenant à la convention initiale qui étend le champ d’application au safran d’Azilal et à l’eau de rose de Tinghir en plus des dattes de Zagora, précise la même source.



Jusqu’à présent une série d’actions de formation et de coaching ont été organisées en faveur des Groupements d’Intérêt Economique (GIE) des dattes. Cela a permis de renforcer leurs capacités de gestion et la commercialisation à travers les circuits modernes de distribution au niveau national et d’initier la préparation de la commercialisation au niveau international.



En vertu du nouvel avenant, les trois partenaires s’engagent à poursuivre leurs efforts et à assurer des formations et un coaching de proximité des producteurs et productrices organisés en Groupements d’intérêt économique et coopératives sur la qualité des produits et la commercialisation au niveau national, notamment à travers les circuits modernes de distribution, précise le communiqué.



Il s'agit aussi d'assurer des sensibilisations et formations des GIE et coopératives sur la commercialisation au niveau international, et la mise à disposition d’informations clés concernant l’exportation et la mise en relation avec des importateurs étrangers pour préparer et faciliter la commercialisation à l’international.



L’objectif final de cet appui étant l’augmentation de la performance économique des GIE et coopératives et la commercialisation de leurs produits à travers les circuits modernes de distribution au Maroc et à l’étranger. Cela contribuera à la création de valeur ajoutée au niveau local et par la suite à l’augmentation des revenus et à la création de nouveaux emplois locaux.