L'ASMEX explore à Abidjan les multiples opportunités du marché ivoirien

11/02/2025

La Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) a organisé du 4 au 8 février dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, une mission de prospection destinée à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.



Conduite par Mme Saloua Karkri, vice- présidente de l’ASMEX et présidente de la Commission Afrique au sein de cette structure professionnelle, la délégation marocaine comprenait des opérateurs économiques représentant les secteurs de l’agro-alimentaire, des fruits et légumes, du bâtiment et matériaux de construction, des technologies de l’information, outre l’industrie pharmaceutique, rapporte la MAP.



Cette mission a pour objectifs de permettre aux exportateurs marocains de connaître de près le marché ivoirien, de saisir les différentes opportunités de business pour développer leurs échanges commerciaux sur cet important marché notamment dans le cadre de l’accord continental (ZLECAF), et d’établir des partenariats gagnant-gagnant, basés sur les complémentarités commerciales et industrielles existantes dans les deux pays.



Pour Mme Karkri, cette mission la deuxième du genre organisée à Abidjan après celle de 2022, a connu "un franc succès", avec des retombées très positives et des échanges fructueux avec la partie ivoirienne.



Dans le même sillage, elle s’est félicitée de l’excellence des relations de coopération et de partenariat unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire dans plusieurs secteurs d’activité et ce, dans une logique gagnant-gagnant.



Lors de son séjour en terre ivoirienne, la délégation de l’ASMEX a également rencontré l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, l’occasion pour le diplomate de mettre en relief l’excellence des relations maroco-ivoiriennes et de faire part de l’engagement des deux pays, à la faveur du renforcement de leur partenariat dans plusieurs domaines.



Un programme de rencontres B2B figurait également dans l’agenda de la délégation de l’ASMEX, afin de permettre aux entreprises marocaines de présenter leurs offres exportables et de passer en revue avec leurs homologues ivoiriennes les opportunités de partenariat offertes.



Ainsi, plus de 160 rencontres ont été réalisées dans le cadre de cette mission, avec des acheteurs représentant plusieurs secteurs d’activités, et cherchant à acquérir, entre autres, des produits agroalimentaires, des fruits et légumes, des solutions informatiques ou encore des produits liés au secteur du froid et de la climatisation, outre des matériaux BTP et de construction.

A cette occasion, plusieurs opportunités ont été dénichées avec des prémisses de partenariat à court, moyen et long termes pour les secteurs ciblés, selon l’ASMEX.



Lors de cette mission, la délégation marocaine a visité plusieurs institutions et organismes, notamment l’Ordre des architectes ivoiriens, le Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD), l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP), et la Société ivoirienne des banques (SIB).



De même, une rencontre de travail a été organisée avec des responsables de la Chambre de commerce et d’industrie ivoirienne, afin d’examiner ensemble les multiples opportunités en matière d’échanges entre les deux pays.