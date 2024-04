L’ASFAR s’offre le WAC et conforte son statut de leader

14/04/2024

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est incliné face à l'AS FAR sur le score de 1 but à 0, samedi au stade El Bachir de Mohammedia, en match comptant pour la 25è journée de la Botola Pro D1 de football.



L'unique réalisation de la rencontre a été signée Rabie Hrimat (45+1è).



Grâce à cette victoire, la 19è de la saison pour 4 nuls et 2 défaites, l'AS FAR porte son actif à 61 points et creuse l'écart en tête devant son poursuivant immédiat, le Raja de Casablanca (2è/54 pts) qui se devait se produire dimanche sur la pelouse du Chabab Mohammedia.



Dans les autres matches avancés samedi, le Hassania d'Agadir (HUSA) a fait match nul à domicile face au Mouloudia d'Oujda (MCO), 2 buts partout, au grand stade d'Agadir.



Les visiteurs ont ouvert la marque à la 25è minute par l'intermédiaire d'Achraf Kasbaoui, avant que les locaux n'égalisent peu avant la pause grâce à Fahd Bendahane (42è). En seconde période, le Congolais Junior Mbele a donné l'avantage au HUSA (67è), mais Chouaib Faidi a égalisé pour le MCO à sept minutes de la fin du temps réglementaire.







Le FUS de Rabat et l'Union Touarga (UTS) n'ont pas pu se départager (1-1 dans un match disputé au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Les Fussistes ont ouvert la marque à la 11è minute grâce à Ayoub Nanah, avant que Touafik Benyaeb ne remette les pendules à l'heure à la 27è minute.



Quant au Youssoufia de Berrechid, il s’est imposé sur la pelouse du Maghreb de Fès par 1 but à 0.

Le but de victoire du CAYB a été inscrit par Abdelaziz El Hamzaoui (69e).



Au terme de cette victoire, le Youssoufia de Berrechid, lanterne rouge, porte son actif à 19 points, alors que le MAS occupe la dixième place avec 29 unités.

Outre la confrontation SCCM-Raja, les deux derniers matches comptant pour cette journée devaient opposer hier le MAT à l’IRT et l’OCS à la RSB.