L’ASFAR et l’OCS ne lâchent pas le morceau

Le Raja et l’IRT peinent à s ’imposer en Botola

03/10/2022

Quatre rencontres ont été disputées jusqu’ici pour le compte de la quatrième journée de la Botola Pro D1 de football.



Vendredi au complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR a conservé son élan victorieux, après avoir surclassé le DHJ sur le large score de 4 à 1. En soirée, le choc ayant opposé le SCCM-Raja s’est soldé sur un nul blanc.



Samedi, à l’instar de l’ASFAR, l’OCS n’a pas lâché le morceau, disposant de l’IRT bon dernier par 1 à 0. Quant au match qui a mis aux prises la JSS avec l’OCK, il s’est terminé sur le score de zéro partout.



Cette quatrième manche devait se clôturer hier par la programmation des matches FUS-MAS, MAT-UTS, WAC-RSB et HUSA-MCO.



Pour ce qui est du championnat D2, le bal de la quatrième journée a été ouvert vendredi avec les matches CJBG-CAYB (1-0) et USMO-RAC (0-0). Samedi, les trois matches au programme ont vu la victoire des clubs visiteurs : JSM-Ittifak Marrakech : 1-3, IZK-RCAZ : 0-1 et RBM-OD : 0-1.

Les matches WAF-ASS, RCOZ-CAK et WTS-SM devaient se jouer hier dimanche.



T.R