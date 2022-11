L’ASFAR en finale de la Ligue des champions féminine

11/11/2022

L'AS FAR s'est qualifiée à la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF en battant les Nigérianes de Bayelsa Queens sur le score de 1 but à 0, mercredi soir au Complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



L'unique but de la rencontre a été l'oeuvre d'Ibtissam Jraidi (27e). Dès l'entame du match, les Militaires ont tenté de percer la défense adverse en variant les attaques des flancs gauche et droit. Après plusieurs tentatives, elles sont parvenues à ouvrir le score grâce à Ibtissam Jraidi, suite à une passe décisive de Fatima Tagnaout.



Ce premier but a libéré les protégées de Mohammed Amine Alioua qui se sont montrées plus audacieuses en vue de tenter de creuser l'écart. Les Bayelsa Queens ont tenté de répliquer après ce premier but mais elles ont buté sur une défense bien en place de l'AS FAR. De retour des vestiaires, les Militaires se sont retranchées dans leur moitié de terrain pour maintenir leur avantage et ont opté pour les contre-attaques afin de surprendre les Bayelsa Queens.



Une sérieuse opportunité s'est offerte à la Nigériane Mary-Ann Ezenagu (55e) pour égaliser, mais le danger a été repoussé par la gardienne Khadija Er-Rmichi.



Les tentatives des Nigérianes de revenir au score se sont intensifiées vers la fin de la rencontre, mais sans inquiéter réellement Er-Rmichi. Les coéquipières de Fatima Tagnaout ont réussi, enfin, à accéder à la finale, après avoir décroché le bronze lors de l’édition précédente.



En finale, l'AS FAR affrontera les Sud-Africaines de Mamelodi Sundows, tenantes du titre, qui se sont imposées face aux Tanzaniennes des Simba Queens (1-0).

Déclarations des coaches

Mohammed Amine Alioua (entraîneur de l’ASFAR) : "Je suis très satisfait du résultat obtenu qui est le fruit d'un travail collectif. Les efforts intenses des joueuses sur le terrain et du staff technique ont donné leur fruit. Nous avons fait un grand match au niveau physique mais également au niveau défensif. En deuxième période, on a reculé pour préserver notre avantage, ce qui a mis la pression sur le bloc défensif. Nous avons opté pour défendre nos positions parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens offensifs. Nous avons choisi d'être plus compacts défensivement pour couvrir tous les espaces. Lors de la 2e mi-temps nous n'avons pas produit du jeu, mais nous avons préservé le résultat à notre faveur (…) Nous serons prêts avec le retour de blessure de plusieurs joueuses qui feront la différence lors de la finale".



Okara Domo (entraîneur des Bayelsa Queens) : "Nous avons joué contre une grande équipe. Malgré la défaite, je suis satisfait de la prestation de mes joueuses qui ont tout donné. Il nous reste encore une chance d'accéder au podium si nous arrivons à remporter le match pour la 3e place. Le niveau de cette ligue des champions est relevé avec de grandes équipes africaines, ce qui témoigne de la qualité du football féminin".



MAP