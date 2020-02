L’ASFAR confirme, la RCAZ se ressaisit

Desabre sur le départ

18/02/2020

L'AS FAR s'est imposée à domicile face au Moghreb de Tétouan (2-1), en match comptant pour la 16è journée du Botola Pro D1, disputé dimanche soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Après un but contre son camp de Omar Jerrari à la 51è minute, l'Ivoirien Joseph Konadu Guede a inscrit un doublé (78è, 88è), permettant au club de la capitale de prendre l'avantage et de décrocher les trois points de la victoire.

Grâce à cette neuvième victoire de la saison, l'AS FAR se hisse à la quatrième position du classement avec un total de 28 points, tandis que le club de Tétouan stagne à la huitième place avec 21 unités.

Plus tôt dans la journée, la Renaissance de Zemamra s'est imposée à domicile face au Youssoufia de Berrechid (3-2).

Les hommes de Saïd Chiba ont ouvert le score à la 31è minute de jeu par l'intermédiaire d'Abdessamad Lmbarky (penalty), mais la réaction des visiteurs ne s'est pas fait attendre puisque, quatre minutes plus tard, le milieu de terrain du Youssoufia de Berrechid Oussama Hafari a remis les pendules à l'heure.

De retour des vestiaires, Jawad Rhabra (65è) et Mohamed Kamal (75è) vont permettre à la Renaissance de Zemamra de reprendre l'avantage. Déterminés à réaliser un bon résultat lors de cette rencontre, les Hrizis, réduits à dix dès la 19è minute après l'expulsion de Said Grada, ont réussi à réduire le score par le biais d'Abdessamad Niani (78è). Grâce à cette cinquième victoire de la saison, le club de Zemamra se hisse à la neuvième position du classement avec un total de 20 points, tandis que le Youssoufia stagne à la dixième place avec 18 unités.

Il convient de signaler que cette 16ème journée se poursuivra aujourd’hui avec la programmation, à 17 heures au complexe OCP à Khouribga, de la rencontre qui opposera l’OCK à l’OCS.

Cette journée devrait se clôturer jeudi à 17 heures avec le match RBM-Raja prévu au stade municipal à Oued Zem.

Pour rappel, le bal de la 16ème journée a été ouvert vendredi par la rencontre IRT-FUS qui a tourné à l’avantage des Tangérois par 2 à 1, au moment où le MCO a eu raison du RCOZ par 1 à 0. Samedi, la RSB a été accrochée par le HUSA (1-1), alors que le WAC a été défait à domicile par le DHJ (1-0).

Une défaite qui risque de précipiter le limogeage du coach français Sébastien Desabre qui devait avoir hier un entretien avec le président du club Saïd Naciri. D’aucuns avancent déjà le nom de l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido pressenti au poste de nouvel entraîneur des Rouges.