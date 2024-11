L’ASFAR accède au dernier carré de la LDC féminine

13/11/2024

L'AS FAR a enchaîné avec une deuxième victoire face aux Congolaises de TP Mazembe (3-1), en match de la 2ème journée de la Ligue des champions féminine de la CAF (Maroc-2024), disputé mardi au stade El Abdi à El Jadida, portant son total en tête du groupe A à 6 points.



L'entame du match a été équilibrée entre deux équipes à la recherche du moindre espace à exploiter. La première occasion a été signée Doha El Madani sur coup franc à l'entrée de la surface de réparation, dévié par le mur congolais.

Les Corbelles ont répondu par une contre-attaque rapide sur le côté droit, bien négociée par les Militaires.



Les deux formations ont livré une bataille farouche au milieu de terrain. A la 12ème minute, l'AS FAR s'est faite surprendre. Nkuadum Oyana a profité d'une mésentente dans la défense pour ouvrir le score.



Galvanisées après ce but, les Congolaises se sont libérées. Grâce à un jeu long et des passes dans le dos profitant de la vitesse de Nkuadum Oyana et du grand gabarit de Kanjinga Nanguji, elles se sont procuré plusieurs occasions franches.

La VAR est intervenue à deux reprises lors de cette première période validant un but et annulant un autre pour les Congolaises.



Dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, les "Zaâimates" ont repris les choses en main. Doha El Madani a égalisé à la 50-ème minute de jeu, avant que Sanna Mssoudy ne double la mise deux minutes plus tard.



Meilleure joueuse du premier match face aux Aigles de la Médina, Mssoudy a couronné les multiples actions des "Noir, Rouge et Vert" en inscrivant un troisième but.

Les Congolaises ont obtenu un penalty, validé par la VAR, dans les dernières minutes du match. L'héroïne de la soirée, Khadija Er-Rmichi, l’a intercepté.

L'AS FAR a fait montre de patience négociant intelligemment la suite de la partie face à un adversaire coriace.



L'équipe de la capitale disputera son troisième et ultime match de la phase de groupes, vendredi prochain, face à l'University of Western Cape d'Afrique du Sud.

A l’issue de ce match, l'entraîneur de l'AS FAR, Mohamed Amine Alioua, a souligné que son équipe a souffert en première mi-temps face aux Congolaises de Mazembe avant de se ressaisir en seconde période pour s'imposer.



"La première mi-temps était difficile pour nous », a-t-il, d'emblée, indiqué avant d’ajouter que "nous n'avons pas trouvé de solutions face à une équipe très puissante et rapide".

"En seconde mi-temps, nous nous sommes ressaisis et nous avons imposé le jeu qu'est le nôtre. Marquer trois buts dès l'entame de la deuxième période nous a facilité les choses", s'est-il félicité.

Mohamed Amine Alioua a, par ailleurs, salué le travail effectué par l'entraîneuse marocaine Lamia Boumehdi, qui a "métamorphosé le TP Mazembe".



De son côté, Sanna Mssoudy, désignée pour la deuxième fois consécutive meilleure joueuse du match, a relevé que ses coéquipières se sont bien battues pour arracher cette victoire.

"On gardera la même motivation pour gagner tous les matchs et conserver le Trophée à la maison", a-t-elle dit.



Pour sa part, Lamia Boumehdi a regretté un certain manque de réalisme de ses joueuses "capables d'alourdir le score lors de la première mi-temps".

Elle a, affirmé qu'elle vise la victoire et la qualification face aux Sénégalaises des Aigles de la Medina.