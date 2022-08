L’AS FAR veut retrouver son lustre d’antan

29/08/2022

L’AS FAR ambitionne de jouer les premiers rôles lors de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, dont le coup d’envoi de la saison 2022-2023 sera donné le 2 septembre prochain.



Pour cette saison, le bureau dirigeant de la formation militaire s’est fixé plusieurs objectifs, dont celui de terminer la Botola au Top 3 et signer une bonne participation en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



L’AS FAR, qui a occupé la saison passée la 3è place du championnat, synonyme de qualification pour la Coupe de la CAF pour la deuxième année de suite, a renforcé ses rangs par plusieurs joueurs afin de pouvoir concourir pour le titre de la Botola Pro D1 et tenir tête aux autres prétendants au sacre, notamment le Wydad et le Raja de Casablanca.



Pour y parvenir, l’AS FAR a engagé le coach français Fernando Da Cruz, en remplacement du Belge Sven Vandenbroeck, qui a rejoint le club saoudien d’Abha.

En marge de la signature de son contrat avec le club militaire, Da Cruz, qui occupait le poste de directeur technique de l’AS FAR, a dévoilé le projet sportif du club durant la prochaine saison.



Selon le technicien français, la direction du club a recruté de nouveaux joueurs à la faveur d’une stratégie bien ficelée, affirmant que ces recrutements seront, sans aucun doute, à la hauteur des aspirations du public.



Cette stratégie d'avenir ambitionne également, a-t-il poursuivi, de s’ouvrir sur les talents en herbe au sein de l’académie du club, estimant que le travail sérieux et la persévérance sont les clés de voûte pour gagner des titres et atteindre les objectifs tracés.



Dans ce sens, il a indiqué que le centre de formation de l'AS FAR bénéficie d’un intérêt particulier, d’autant plus que le club regorge de joueurs talentueux qui évoluent au sein des différentes sélections nationales. « Nous envisageons de donner la chance à quatre ou cinq joueurs pour rejoindre l’équipe A », a-t-il dit.



Pour cette nouvelle saison, l’AS FAR semble bien tirer les enseignements du passé quand elle recrutait des joueurs qui n’apportaient rien au club, à l’image du Sud-Africain Darreen Smith, du Congolais Thierry Manzi et du Camerounais Aryana.



Lors du mercato estival, l’AS FAR a frappé fort en s’attachant les servies d’Ahmed Hamoudan en provenance de l’Ittihad de Tanger, Larbi Naji qui évoluait à la RS Berkane, Adam Ennafati (Emirates Club), Diae Eddine Jouini (Olympique de Béja/Tunisie), ou encore Ayoub Assout (Ittihad Imzouren).



En plus, cinq joueurs de l’académie du club ont rejoint l’équipe A, à savoir Hamza Ikman, Al Kouri Chikhi, Hatim Souabi, Ayoub El Melyani et Soulaiman Bouchkali.

Pour bien préparer la prochaine saison, le club militaire a disputé récemment deux matches amicaux contre la Jeunesse El Massira et le Difaâ El Jadida.



L'AS FAR, vainqueur de la Ligue des champions en 1985 et de la Coupe de la CAF en 2005, aura ainsi en ligne de mire de signer un bon départ cette saison à même de lui permettre de renouer avec les podiums et s'adjuger, notamment, le titre de champion du Maroc, dont le dernier remonte à la saison 2007-2008.