L'AS FAR sanctionnée de quatre matchs à huis clos

17/02/2020

La commission centrale de discipline et du fair-play de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a décidé, lors de sa réunion tenue vendredi, de sanctionner l'équipe de l'AS FAR de quatre matchs à huis clos assortis d'une amende de 100.000 dirhams, suite aux violences à l’issue du match du championnat entre cette équipe et le Raja de Casablanca, pour le compte de la mise à jour de la 15è journée de la Botola Pro D1.b Cette décision, prise conformément à l'article 105 du code disciplinaire, intervient après que "deux supporters de l'AS FAR s'étaient introduits sur la pelouse, entraînant la suspension de la rencontre pendant deux minutes, ainsi que pour l'utilisation de plusieurs feux d'artifice provoquant une forte fumée qui a conduit de nouveau à l'arrêt du match avec enregistrement d'état de récidive, en plus du jet de bouteilles, de feux d'artifice et de corps étranges sur le terrain après la fin du match, blessant plusieurs éléments de la sûreté et certains journalistes photographes", a indiqué la commission dans un communiqué publié sur le site de la FRMF.

La commission a aussi décidé d'infliger à l'équipe du Raja de Casablanca une amende d'un montant de 40.000 DH pour utilisation de feux d'artifice durant le match avec état de récidive, et ce en vertu du même article du code disciplinaire.