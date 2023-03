L'AS FAR, leader, vise à maintenir sa suprématie

20ème journée de la Botola Pro D1

12/03/2023

L'AS FAR, leader du championnat national de football, vise à maintenir sa suprématie lors de son déplacement chez l’Olympic de Safi, dimanche, pour le compte de la 20e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Auteurs d'une courte victoire 1-0 face au Difaâ d’El Jadida lors de la précédente journée, les Militaires ambitionnent de confirmer leur bonne forme en championnat.

L’AS FAR, leader de la Botola (43 pts), va jouer le tout pour le tout afin de garder sa place et creuser l’écart avec son poursuivant direct le Wydad de Casablanca.



Le WAC, deuxième à quatre longueurs du leader, sera opposé à l’Ittihad de Tanger, lanterne rouge. Après son match nul (3-3) contre la Renaissance de Berkane (6e, 28 pts), le Wydad veut se racheter pour continuer à mettre la pression sur l'AS FAR.

Pour sa part, le FUS de Rabat (3e, 37 pts) accueillera l’Olympique de Khouribga, avant dernier du tableau avec 14 unités.



L’autre club casablancais, le Raja (4e, 33 pts), vainqueur lors de la journée précédente du Chabab de Mohammedia (1-0), mettra en jeu ses chances de se maintenir dans la course au titre en allant défier le Hassania d’Agadir (14e, 17 pts).



En bas du classement, le Mouloudia d’Oujda (13e, 17 pts), qui signe des résultats en dents de scie, se rendra, de son côté, chez la Jeunesse sportive Salmi (9e, 25 pts). Un déplacement à fructifier pour s’éloigner un peu plus de la zone de turbulences.