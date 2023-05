L’AS FAR et le WAC pas prêts à lâcher le morceau. Ça se corse de plus belle en bas du tableau

09/05/2023

Décidément, le suspense devrait se prolonger jusqu’au bout que ce soit en haut ou en bas du tableau lors de cette édition 2022-2023 de la Botola Pro D1 de football.



Les deux prétendants au titre, l’ASFAR et le WAC, ne sont pas prêts à lâcher le morceau en abordant la toute dernière ligne du concours. Il en est de même pour les mal barrés qui cherchent à troquer les rangs menant tout droit à la relégation, sauf que cette 25ème manche du championnat, disputée de jeudi à samedi, n’a pas débouché sur des changements notoires.



Ainsi, l’AS FAR s’est contentée d’assurer l’essentiel à la maison, en prenant le meilleur par 2 à 1 sur la JSS, résultat qui lui a permis de conserver son fauteuil de leader avec 54 points, soit une unité de plus que le WAC.

Ce dernier a pleinement réussi sa petite virée du côté de Mohammédia, suite à sa victoire sur le Chabab local par 3 à 1. Sachant que les Rouges ont procédé vendredi dernier au changement de leur entraîneur, confiant désormais les commandes de l’équipe au Belge Sven Vandenbroeck qui a succédé à l’Espagnol Juan Carlos Garrido dont le séjour à la métropole fut d’une courte durée suite aux critiques dont il faisait l’objet.



Le nouvel entraîneur des Rouges, qui connaît la Botola après avoir coaché l’AS FAR, a fait savoir dans une vidéo diffusée sur la page Facebook du club casablancais, ralayée par la MAP, qu’il est « fier d’être là et de porter le maillot du WAC », ajoutant que «pour la fin de saison, on a besoin de tout le monde pour nous supporter. Soyez là tous les matches, suivez-nous, supportez-nous et on fera le nécessaire ».



Pour ce qui est des rencontres des mal classés, le sommet du bas du tableau entre le MCO et l’IRT s’est soldé sur une issue de parité. Les Oujdis partagent ainsi la 12ème place avec le SCCM avec 25 points, au moment où les Tangérois se sont retrouvés de nouveau bon derniers avec 21 points, ex-aequo avec l’OCK qui est parvenu à s’imposer par 1 à 0 sur le Raja.



En prologue de cette journée, le DHJ (14ème avec 23 pts) a une nouvelle fois raté le coche, après son match nul devant le HUSA qui en étant 10ème et en atteignant la barre des 30 points, a pratiquement assuré son maintien dans l’élite.



Dans le registre des bonnes opérations, le FUS a eu raison de l’UTS par 1 à 0. Grâce à cette victoire, Sellami et ses poulains confortent leur troisième place avec 47 points, soit sept longueurs d’avance sur l’OCS défait en déplacement par le MAT sur le score étriqué de 2 à 1.

Enfin, l’opposition sans enjeu entre la RSB et le MAS s’est terminée sur le score d’un but partout.



M.Bouarab

Résultats avec buteurs

Jeudi 04 mai

Moghreb Tétouan 2, Zaid Karouch (15e), Hamza Rhattas (70 e )

Olympique Safi 1, Youssef Michte (29e)



Difaâ d'El Jadida 2, Omar El Hanoudi (46e ), Abdellah Farah (69e )

Hassania Agadir 2, Abdelaziz Kaidi (10e), Hamza Afsal (90e+9, s.p)



Vendredi 05 mai

Mouloudia Oujda 0

Ittihad Tanger 0



Union Touarga 0

FUS Rabat 1, Youssef Belammari (80e)



Samedi 06 mai

Raja Casablanca 0

Olympique Khouribga 1, Mohamed Kassou (48e)



Renaissance Berkane 1, Charki El Bahri (50e)

Maghreb Fès 1, Anas Addaoui (13e)



AS FAR 2, Rabie Hrimat (25e), Diney Borges (45e)

Jeunesse Salmi 1, Lahcen Dahdouh (36e)



Chabab Mohammedia 1, Reda Jaadi (60e, c.s.c)

Wydad Casablanca 3, Bouly Sambou (19e, 90e), Saifeddine Bouhra (43 e )

Championnat D2

Voici les résultats des matches disputés samedi de la 24è journée de la Botola Pro D2 de football:

RAC-SM : 2-1

RCAZ-CAK : 1-0

USMO-WAF : 1-0

RBM-RCOZ: 0-3

I.Marrakech-OD : 1-1

IZK-CAYB: 1-1

JSM-ASS: 4-2

WST-CJBG: 1-3



Classement

1-RCAZ : 44 pts

2-SM : 40 pts

3-CAYB : 39 pts

4-RCOZ : 38 pts

5-USMO: 36 pts

6-OD : 34 pts

7-CAK : 33 pts

8-RAC : 31 pts

9-RBM : 29 pts

JSM : 29 pts

CJBG : 29 pts

12-WAF : 28 pts

I.Marrakech : 28 pts

14-ASS : 24 pts

15-IZK : 21 pts

16-WST : 18 pts.