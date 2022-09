L'AS FAR dans le groupe A

Tirage au sort de la Ligue des champions féminine de la CAF

09/09/2022

L’AS FAR a été logée dans le groupe A de la Ligue des Champions féminine de la Confédération africaine de football (Maroc-2022), à l’issue du tirage au sort effectué vendredi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé).



Cette poule comprend également les équipes de Determine Girls FC du Liberia, Simba Queens FC de la Tanzanie et Green Buffaloes de la Zambie.

Le groupe B se compose, quant à lui, de Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud (tenant du titre), Bayelsa Queens (Nigeria), Wadi Degla FC (Egypte), Champion de l'UNAF, en plus du représentant de l'UNIFFAC (Union des fédérations de football d'Afrique centrale,) dont l’identité sera connue à l’issue du tournoi qualificatif zonal prévu du 10 au 16 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale.



«Le groupe A est le plus difficile et relevé. Il comprend deux concurrents directes pour le prochain tour, en l’occurrence Simba Queens FC et Green Buffaloes», a affirmé l’entraineur de l’équipe féminine de l’AS FAR, Mohamed Amine Alioua.



«Simba est une équipe très coriace et difficile à jouer, de même que Green Buffaloes. Par contre, nous ne connaissons pas grand-chose sur la formation libérienne de Determine Girls FC», a-t-il déclaré à la MAP, ajoutant : «nous allons faire le maximum pour assurer notre qualification au prochain tour».



Après avoir admis que la poule A est très solide et que la concurrence sera au rendez-vous entre les quatre formations, il a indiqué que l’AS FAR va disputer ce tournoi match par match.



«Il faut oublier notre 3è place décrochée l’année dernière. Chaque match sera une finale», a-t-il averti.

Les clubs participants à la Ligue des Champions ont répondu aux nouveaux critères de licence de club de la CAF et ils représentent les six unions zonales. Quatre équipes découvriront la phase finale du tournoi, à savoir : Green Buffaloes (Championnes du COSAFA), Determine Girls FC (Championnes de l’UFOA A), Simba Queens FC (Championnes du CECAFA) et Bayelsa Queens (Championnes de l’UFOA B).



Le tournoi final est prévu du 31 octobre au 13 novembre prochains au Maroc.