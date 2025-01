L’AS FAR aux quarts de finale de la LDC de la CAF: Chances hautement compromises pour le Raja

13/01/2025

L'AS FAR s'est qualifiée aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, après son match nul face au Raja de Casablanca (1-1), en match de la 5ème journée du groupe B, disputé samedi au stade d'honneur de Meknès.



Les deux équipes n'ont pas attendu très longtemps pour montrer leurs intentions offensives. Avec un léger avantage, les Verts ont cherché immédiatement à déséquilibrer les lignes adverses pour se créer des espaces menant droit au but. Les coéquipiers d’Anas Zniti ont essayé de conserver le ballon pour avoir la maîtrise du jeu.

En revanche, les Militaires, leaders du groupe, semblaient attendre le moment propice pour profiter d'une situation de "contre".



A la 20-ème minute, sur un coup franc de l'AS FAR juste à l'entrée de la surface de réparation, Amine Zouhzouh a lancé un tir puissant placé juste au-dessus de la barre transversale.



Au fil des minutes, l'AS FAR a repris les commandes du jeu, se montrant très dangereuse sur les côtés grâce à la technique et la rapidité de Youssef Alfalhi et Zouhzouh. Ce dernier, auteur d'un tir puissant, n'a pas trempé la vigilance du vétéran Zniti qui a bien neutralisé le ballon.



Quelques minutes plus tard (27ème), Tumisang Orebonye a bien failli ouvrir la marque pour les Rouge, Vert et Noir, mais la touche finale n'était pas si fine.

Dans les dernières minutes de la première mi-temps, la situation s'est encore renversée en faveur des champions du Maroc, mais le but tant attendu ne vient ni de ce côté, ni de l'autre… jusqu'à la 40ème minute.



Un corner bien enroulé de Zouhzouh a été mal négocié par Youssef Belammari contraignant Zniti à inscrire un but contre son propre camp.

En deuxième mi-temps, le Raja a tenté de remettre les pendules à l'heure dès les premières minutes, mais les Militaires étaient bien regroupés dans leur zone.



Qualifiée officiellement au prochain tour à la faveur de ce résultat, l'AS FAR a essayé de contrer le jeu, anticipant les actions du Raja pour les avorter.



A force de trop subir, l'AS FAR va craquer à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, en encaissant un but sur penalty brillamment transformé par Nawfal Zarhouni.



Galvanisé après le but d'égalisation, le Raja a exercé une pression énorme sur la défense de l'AS FAR sans parvenir à doubler la mise.



Lors de la 6ème journée, les Militaires, leaders du groupe B avec 9 points, affronteront le Mamelodi Sundowns (8 pts) en Afrique du Sud. Ce dernier s'est imposé sur l'AS Maniema Union par 2 buts à 1, samedi au stade des Martyrs à Kinshasa. Une victoire de l'AS FAR lui permettrait de finir en tête de ce groupe, et au Raja (5 pts) de se qualifier au prochain tour en cas de victoire à domicile face aux Congolais de l'AS Maniema.

Tout autre score éliminerait officiellement le Raja de la compétition.

Déclarations des coaches



L'entraîneur de l'AS FAR, Hubert Velud, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe qualifiée, avec mérite, aux quarts de finale de la LDC, tout en relevant qu'il va falloir encore "corriger des choses".

Lors de la conférence de presse d'après match, le technicien français a indiqué que l'AS FAR a joué "calmement et sans pression", notant que les Militaires ont "attendu, maîtrisé, avant de marquer".

En revanche, Velud a relevé que l'égalisation du Raja a mis une pression sur ses joueurs qui sont, néanmoins, restés concentrés sur leur but... la qualification au prochain tour.

Par ailleurs, le coach de l'AS FAR a indiqué que son équipe doit encore faire preuve de plus de maturité dans certains secteurs du jeu et chercher davantage d'efficacité pour pouvoir faire face aux grands calibres d'Afrique.

S'attardant sur le prochain match qui opposera les Militaires au Mamelodi Sundowns, Velud a souligné que l'AS FAR fera le déplacement pour jouer, gagner et finir en tête du groupe.

Pour sa part, l'entraîneur du Raja de Casablanca, Hafid Abdessadek, a noté que les Verts visaient bien plus que ce nul qui permet, cependant, à l'équipe casablancaise de garder un espoir de qualification.

"On n'a pas bien commencé, on a commis des erreurs individuelles et laissé trop d'espaces exploités par l'AS FAR", a-t-il regretté.

Il a, nonobstant, salué le "réveil" du Raja de Casablanca en 2ème mi-temps, tout en relevant que les champions du Maroc sont passés à côté d'une victoire.

En outre, Abdessadek a fait savoir que le Raja jouera le dernier match pour l'emporter et boucler la phase de poules en beauté.