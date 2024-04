L'ANRE reçoit une délégation turque d’hommes d’affaires

25/04/2024

L'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE) a reçu une délégation d’hommes d’affaires turcs au siège de l’ANRE, conduite par l’ambassadeur de la Turquie au Maroc, Mustafa IlkerKiliç.



Cette réunion a mis en exergue la collaboration fructueuse et le partenariat stratégique entre le Maroc et la Turquie dans le secteur énergétique.

Lors de cette rencontre, la délégation turque a souligné l'importance cruciale de l'électricité et son impact profond sur divers secteurs économiques, notamment sur les initiatives de décarbonation, l'hydrogène vert et les projets de dessalement, qui sont au cœur de la stratégie énergétique des deux pays.



Le président de l'ANRE, Abdellatif Bardach, a expliqué le rôle essentiel de l'Autorité dans l'accompagnement de la stratégie énergétique nationale, initiée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, œuvrant à mettre en place un cadre réglementaire robuste et à créer un environnement attractif pour les investisseurs. En anticipant la régulation des technologies émergentes du secteur, l'ANRE vise à établir un climat de confiance pour les investisseurs et à positionner le Maroc comme un leader de la transition énergétique mondiale.



La réunion a non seulement consolidé les bases d'une collaboration déjà fructueuse, mais a aussi tracé la voie pour des avancées significatives dans le domaine énergétique et du développement durable entre les deux pays.