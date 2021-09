L’ANP affiche un chiffre d’affaires consolidé en légère baisse à fin juin

01/09/2021

Les investissements se sont chiffrés à 384 millions de dirhams au premier semestre, contre 584 MDH une année auparavant

Le chiffre d’affaires consolidé de l’Agence nationale des ports (ANP) continue sur sa tendance baissière pour le deuxième trimestre consécutif. Selon les chiffres publiés par l’agence, mardi 31 août, il s’est établi à 1,116 milliard de dirhams (MMDH) au terme du premier semestre 2021, accusant ainsi un léger recul de 0,4% par rapport à la même période de l'année 2020. Les données recueillies par l’ANP font état, en revanche, d’une légère amélioration du chiffre d’affaires cumulé. Celui-ci s’est en effet élevé à 1,064 milliard de dirhams au sixième mois de l’année en cours, correspondant à une progression de 0,4% par rapport à la même période de l’année 2020. Pour rappel, au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires cumulé de l’ANP s’était élevé à 539 millions de dirhams, accusant une légère baisse de 0,9% par rapport à la même période de l’année 2020. Quant au chiffre d’affaires consolidé cumulé, il avait atteint 567 millions de dirhams à fin mars 2021, «en baisse de 2,2% par rapport à la même période de l’année 2020 et ce, malgré le contexte de pandémie de Covid-19 ayant impacté notablement l’activité de la SGPTV». Selon la même source, au seul titre du deuxième trimestre 2021, «les investissements effectués par l’ANP ont atteint un niveau de 249 millions de Dirhams, contre 306 millions de DH pour la même période de l’année 2020». A titre de comparaison, au premier trimestre 2021, les investissements effectués par l’Agence avaient atteint un niveau de 121 millions de dirhams, en diminution par rapport aux investissements relatifs à la même période de l’année 2020 (211 millions de DH). A noter que les investissements réalisés consolidés se sont chiffrés pour leur part à 384 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2021, contre 584 MDH une année auparavant. Ils étaient de 123 millions de DH au premier trimestre dernier contre 214 millions de dirhams à la même période de l’année écoulée. Autres données relevées dans son communiqué : l'endettement du Groupe s’est élevé à 6,79 MMDH au deuxième trimestre 2021 contre 5879 MMDH à la même période de l’année écoulée. Il avait atteint 6044 MMDH au premier trimestre 2021. A propos de l’évolution de l'activité des ports gérés par l’ANP, au premier semestre 2021, il ressort que celle-ci a reculé de 2,1% par rapport à la même période de 2020 pour atteindre un niveau de 46,32 millions de tonnes. Au titre du deuxième trimestre, «l’activité des ports gérés par l’ANP a atteint un niveau de 23,5 millions de tonnes, soit une diminution de 2% par rapport à la même période de l’année 2020, l’équivalent de près de 0,5 million de tonnes, permettant ainsi de générer un chiffre d’affaires trimestriel de 525 millions de dirhams en hausse de 1,9% par rapport au 2ème trimestre 2020», a souligné l’agence. Rappelons qu’au premier trimestre 2021, elle avait atteint un niveau de 22,8 millions de tonnes, soit une diminution de 2,3% par rapport à la même période de l’année 2020, l’équivalent de près de 0,5 millions de tonnes. Enfin, au titre des faits marquants, on retiendra notamment l’obtention par la Capitainerie du port de Casablanca du renouvellement de sa certification ISO 9001 : V2015; la présentation en juin dernier des outputs 2020 de l’Observatoire de la compétitivité des ports marocains (OCPM); l’organisation en mai dernier de la première édition de la journée des pétroliers au port de Mohammedia sur le thème «Le port pétrolier, quelle Résilience?»; la signature au cours du même mois de la convention-cadre de coopération et de partenariat entre l’ANP, la SGPTV et la société PORTNET en vue d’initier une collaboration et un échange d'expériences autour de leurs systèmes d'information respectifs.