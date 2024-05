L’ANME fait part des axes stratégiques pour renforcer la liberté de la presse et promouvoir un environnement médiatique sain et diversifié

03/05/2024

Le monde vient de célébrer le 31e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte international marqué par une persistante répression du travail journalistique, des atteintes à la liberté d'expression, et des agressions physiques contre les professionnels des médias, selon un communiqué de l'Association nationale des médias et éditeurs (ANME) rendu public ce vendredi.



Selon la même source, cette célébration s’inscrit dans un contexte national marqué notamment par le débat sur les options possibles pour sauver la profession journalistique et mettre un terme définitif aux terribles répercussions de la crise du Covid-19 et aux graves effets qu'elle a eus sur les entreprises de médias et, partant, sur les conditions sociales et économiques des journalistes, des techniciens et des salariés.



En cette occasion, l’ANME a évoqué le report du vrai débat sur les revendications importantes auxquelles les professionnels du secteur attendent une réponse rapide pour que les médias nationaux soient en mesure de relever les défis d’un monde en mutation.



Dans cet appel à l'action, l'Association a énoncé plusieurs axes stratégiques pour renforcer la liberté de la presse et promouvoir un environnement médiatique sain et diversifié. Tout d'abord, elle a appelé à l'adoption de nouvelles lois et réglementations à même de permettre aux médias de tirer parti des opportunités offertes par les avancées technologiques.



Ensuite, elle a appelé à mettre fin à la situation provisoire en élisant un nouveau Conseil national de la presse à même de répondre aux attentes du secteur et d’apporter de vraies réponses aux différentes problématiques.



L’ANME a également plaidé pour une solution définitive quant aux formes de soutien public à la presse nationale, qui soit en harmonie avec les intérêts des institutions médiatiques structurées et puissantes, tout en appelant à « rompre avec le journalisme de chantage, d'escroquerie et de prévarication, pratiqué par des sites illégaux, et à faire face au phénomène des "youtubeurs" se cachant sous le couvert du journalisme », lit-on dans ce communiqué.



En plus, elle a recommandé l’encouragement des institutions médiatiques à investir à l'étranger, afin de contribuer à la création d'un pôle médiatique compétitif au niveau international, en vue de défendre les causes du pays et faire face aux campagnes de désinformation qui le visent.



Enfin, l’ANME a appelé les secteurs gouvernementaux concernés à suivre les évolutions du secteur des médias et du journalisme, et à œuvrer collectivement à la proposition de projets de loi répondant aux aspirations des professionnels et contribuant à la promotion des entreprises médiatiques et à l'amélioration de leur position et de leur performance, ce qui se répercutera positivement sur la situation des journalistes.



H.T