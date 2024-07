L'ANEF et la GIZ forment des guides locaux en spéléologie

Green Jobs II

19/07/2024

L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ) ont organisé, du 6 au 12 juillet, un stage visant à former des guides locaux en spéléologie dans le cadre du projet Green Jobs II.



Vingt stagiaires ont ainsi bénéficié de l’expertise de spécialistes marocains et français, ainsi que des représentants de l’École française de spéléologie, dans le cadre d'un programme intensif de formation en spéléologie au Parc National de Tazekka, indique l’ANEF dans un communiqué.



Ce stage a permis aux participants d'acquérir des techniques avancées en spéléologie et de développer une compréhension approfondie des milieux souterrains et des pratiques de guidage sécurisées, souligne la même source, notant que les guides locaux ont montré un engagement et un enthousiasme remarquables, enrichissant et renforçant leurs compétences.



Cette initiative met en lumière le rôle crucial de la spéléologie dans la valorisation touristique, notamment au Parc National de Tazekka, riche en cavités souterraines exceptionnelles. Elle souligne également l'importance des guides locaux dans la sensibilisation à la préservation des espaces naturels.



A travers cet appui, poursuit le communiqué, l'ANEF et ses partenaires démontrent leur engagement en faveur de la promotion d'un tourisme responsable et respectueux de l'environnement, contribuant à la redynamisation de l'économie locale.



Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) à hauteur de 5,5 millions d’euros, le projet Green Jobs II (2023-2025) soutient la stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.



Ce projet vise à valoriser économiquement les ressources forestières et à favoriser le développement socio-économique, note l’ANEF, précisant que sa mise en œuvre est assurée par la GIZ et intervient dans quatre régions forestières riches en ressources naturelles et culturelles exceptionnelles, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Béni-Mellal-Khénifra, et Rabat-Salé-Kénitra.



En termes d’objectifs quantitatifs, le projet vise à créer 2.000 emplois, avec une représentation de 30% de femmes et 40% de jeunes. Il prévoit également d'augmenter les revenus de 2.000 usagers de 20% et le chiffre d’affaires de 30 coopératives de 20%.



Par ailleurs, 2.250 membres des coopératives adopteront des pratiques respectueuses de l'environnement dans leurs activités économiques, qui sont liées à la valorisation des ressources forestières et des espaces naturels, ajoute le communiqué.