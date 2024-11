L’ANAPEC lance son dispositif d’accompagnement sectoriel « Secteurs+ »

28/11/2024

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle vision stratégique, l’ANAPEC lance le dispositif « Secteurs+ » : un dispositif d’accompagnement spécifique et intégré pour la satisfaction des besoins sectoriels en recrutement et en compétences.



Construit selon une approche participative avec les différentes représentations sectorielles, le dispositif « Secteurs+ » est un modèle innovant de coordination et de synergie publique privée, qui accompagne les secteurs d’activité dans leur développement par le recrutement et l’adaptation des compétences de leurs nouvelles recrues.



Il repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier concerne la veille et l’anticipation des besoins en recrutement et en compétences, le but étant d’anticiper pour mieux agir : Les instruments de veille et de prospective sur le marché de l’emploi de l’ANAPEC apportent les éléments nécessaires à la compréhension du besoin en emploi et en compétences, et permettent ainsi la conception de plans d’accompagnement sectoriels sur une base factuelle.



Le deuxième pilier porte sur l’instauration des Comités sectoriels emploi et compétences (CSEC), composés de membres permanents de l’ANAPEC, la représentation sectorielle et des représentants du secteur de la formation. Les missions du Comité sectoriel emploi et compétences visent à traduire les données du dispositif de veille et de prospective de l’ANAPEC et les projets de développement sectoriel en plan d’accompagnement sectoriel (le plan d’accompagnement sectoriel représente une combinaison optimisée de l’offre de services de l’ANAPEC aux employeurs, adaptée aux spécificités sectorielles) et à assurer le suivi de sa mise en œuvre.



Le troisième pilier concerne l’activation collective et harmonisée, cadrée par le plan d’accompagnement sectoriel, des différentes composantes de l’offre de valeurs de l’ANAPEC aux employeurs dont le traitement des offres d’emploi (sourcing et présélection des candidats) et les programmes de formation- adaptation ou de reconversion au profit de leurs futures recrues.



L’ANAPEC a donné le coup d’envoi de la phase pilote du dispositif « Secteurs+ » par le secteur de l’enseignement général privé, à travers la rencontre organisée le 11 Novembre 2024 avec la Fédération de l’enseignement privé FEP-CGEM au siège de la CGEM.



Le dispositif « Secteurs+» sera ainsi mobilisé pour accompagner la croissance du secteur de l’enseignement général privé et sa dynamique d’emploi (en moyenne 6363 nouveaux emplois créés par an), à travers le bénéfice des différentes prestations de l’ANAPEC et un programme de formation-adaptation dédié, pour offrir des opportunités de reconversion et d’insertion professionnelle aux chercheurs d’emploi dans un secteur prometteur.



A travers le dispositif « Secteurs+ », l’ANAPEC ambitionne de généraliser son accompagnement des dynamiques sectorielles à tous les secteurs d’activités selon une approche structurée, participative et concertée.