L'ANAPEC lance la première édition du Job Day

11/10/2024

L’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), en partenariat avec la Fondation Soleterre, a lancé la première édition du «Job Day» au sein de la Faculté des Lettres et des sciences humaines Ain Chok de l’Université Hassan II.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à renforcer les opportunités d'insertion professionnelle des jeunes dans un marché de travail en pleine mutation.



Présidé par Imane Belmaati, directrice générale de l’anapec sous le thème «L’insertion professionnelle au cœur de notre engagement», le «Job Day» a offert un espace d'échange et de mise en relation directe entre jeunes talents et recruteurs dans des secteurs économiques à fort potentiel de recrutement, créant ainsi un environnement favorable à l'insertion professionnelle des jeunes Marocains.



En ligne avec les orientations Royales, Imane Belmaati a souligné l’importance de ce type d’événement pour rapprocher le service Public de l'emploi des citoyens et favoriser l’employabilité des jeunes. «Le Job Day est plus qu’un simple événement de recrutement, c’est une démarche proactive, de proximité qui témoigne de notre engagement à accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel.»



Au programme de cette journée, les participants ont assisté à des tables rondes animées par des experts du monde professionnel, sur des thématiques liées à l'employabilité et aux compétences requises sur le marché du travail actuel.



Des «ateliers interactifs» ont été également proposés afin de préparer les jeunes aux entretiens d'embauche et aux processus de recrutement. En outre, des séances de recrutement et des entretiens individuels ont eu lieu, permettant aux participants de rencontrer directement des employeurs et de postuler pour des offres disponibles.



Cet événement constitue pour l’ANAPEC le point de départ d'une série d’initiatives similaires à travers le Royaume, visant à renforcer la proximité entre les jeunes et le monde professionnel, facilitant ainsi leur insertion sur le marché du travail.