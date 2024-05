L'AMPCPP tient à Dakhla son Assemblée générale au titre de 2024

10/05/2024

L’Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP) a tenu, jeudi à Dakhla, son Assemblée générale au titre de l’année 2024, conformément aux dispositions de l’article 10 de son statut.



Lors de cette assemblée, présidée par le président de l’AMPCPP, Abdelaziz Derouiche, l'accent a été mis sur les activités de l'Association et les objectifs réalisés au cours de l’année précédente, ainsi que sur les grandes lignes de son plan d’action pour l’année à venir.



L'Assemblée générale annuelle de l'AMPCPP a été également marquée par la présentation des rapports moraux et financiers au titre de 2023, leur approbation à l'unanimité, et l’examen de l'amendement du statut de l'Association.



Ainsi, le rapport moral est revenu sur les principales activités menées par l'AMPCPP durant la deuxième année du mandat actuel, ainsi que sur les manifestations auxquelles elle a participé, que ce soit au niveau national en tant qu'interlocuteur du ministère de l'Intérieur et de diverses institutions publiques, ou au niveau de sa participation à une série de conférences et séminaires internationaux.



Pour ce qui est du rapport financier, il a porté sur la situation financière de l’Association au titre de l’exercice 2023, notamment les revenus et les dépenses.



L’Assemblée générale de l’AMPCPP a été organisée en marge de la tenue d’une journée d’étude sous le thème "Les conseils préfectoraux et provinciaux et les défis relatifs à la transition numérique".



Organisée par l’AMPCPP, en partenariat avec les Conseils provinciaux d’Oued Eddahab et d’Aousserd, cette rencontre s'inscrit dans le sillage de la stratégie mise en place par le Bureau exécutif de l'AMPCPP, visant à accompagner les Conseils des préfectures et des provinces dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues et l'amélioration de leurs performances, en faveur du développement et au service des intérêts de la population.



A noter que l’AMPCPP sert d’interlocuteur de l’ensemble des acteurs du développement territorial au Maroc, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux dans la perspective de promouvoir le développement territorial et la bonne gouvernance locale.