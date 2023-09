L'AMMC vise un prospectus d'augmentation du capital de la société AXA

02/09/2023

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, mardi, un prospectus préliminaire relatif à l'augmentation du capital de la société "Axa" réservé aux salariés du groupe. L'opération se fera par l'émission d'un maximum de 58.951965 actions, fait savoir l'AMMC dans un communiqué.



Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales Axa assurance Maroc, Carré assurance Maroc, Axa assistance Maroc services S.A et les succursales et groupements Axa service Maroc GIE, Axa France IARD succursale, Axa France vie succursale, Avanssur succursale, et Axa group Opérations Morocco succursale, fait savoir la même source.



La période de réservation au Maroc s'étalera du 30 août au 06 septembre inclus, et le prix de souscription sera fixé le 11 octobre 2023, note le communiqué.