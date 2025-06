L'AMITH tient son assemblée générale ordinaire à Tanger

01/06/2025

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) a tenu, jeudi à Tanger, son assemblée générale ordinaire, consacrée à l’examen des principales évolutions touchant le secteur aux niveaux national et international, ainsi qu’à l’élection de son président et vice-président.



Au cours de cette réunion, les rapports moral et financier de la précédente mandature ont été adoptés à l’unanimité. Les membres de l’association ont renouvelé leur confiance en Anass El Ansari, réélu président pour un second mandat, tandis que Alaeddine El Bahraoui a été élu vice-président. Leur liste a recueilli 132 voix, contre 2 abstentions et 3 bulletins nuls.



S'exprimant à cette occasion, M. El Ansari a assuré que le nouveau bureau poursuivra les réalisations de la précédente mandature, exprimant son engagement à défendre les intérêts du secteur et à consolider sa place dans l’économie nationale.



Le nouveau bureau s’emploiera également pour le transfert du siège de l’association de Casablanca à Rabat, ainsi que la poursuite de la digitalisation des outils de gestion et des services de l’AMITH, a-t-il fait savoir, dressant également le bilan des réalisations de la période 2022-2025.



M. El Ansari a souligné que le Maroc dispose de tous les atouts pour se positionner comme une plateforme régionale et internationale de l’industrie du textile et de l’habillement, mettant en avant l’importance stratégique et sociale du secteur, qui joue un rôle moteur dans l’économie nationale.



À ce titre, il a précisé que, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), plus de 37.000 emplois ont été créés dans le secteur au cours des trois dernières années. Aujourd’hui, l’industrie textile emploie plus de 235.000 personnes à travers le pays.



Le président de l’AMITH a rappelé que le textile et l’habillement figurent parmi les cinq principaux secteurs industriels du Maroc en termes de chiffre d’affaires, et occupent la première place en matière d’emploi, soulignant le rôle inclusif du secteur, capable d’intégrer rapidement une main-d'œuvre peu qualifiée, formée en moins de deux mois.



Il a, par ailleurs, noté l’intérêt international croissant pour le Maroc dans les domaines du textile, de l’habillement et de la mode, mettant en avant la hausse significative des investissements étrangers dans le secteur ces dernières années.



Pour sa part, M. El Bahraoui a estimé que l’organisation par le Maroc de grands événements internationaux à venir représente une opportunité stratégique pour mettre en valeur les produits "Made in Morocco" et faire rayonner le savoir-faire national à l’échelle mondiale.



Il a également insisté sur la nécessité pour l’AMITH de participer activement aux réformes législatives touchant le secteur, notamment celles portant sur le Code du travail et la loi sur la retraite, réaffirmant l’engagement de l’Association à défendre sans relâche les intérêts de ses membres et à renforcer sa représentativité.



L’assemblée générale a permis de débattre de plusieurs enjeux majeurs pour l’industrie du textile, tels que la sous-traitance, la coproduction, la "fast-fashion", ainsi que les effets des accords de libre-échange sur la production locale.