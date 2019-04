L'AMEE sensibilise sur le rôle du pompage solaire

20/04/2019

L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) a présenté, jeudi lors d'un atelier au 14ème SIAM, le système du pompage solaire comme levier d'efficacité énergétique et de développement durable dans le secteur de l’agriculture.

Organisé par l'AMEE en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l'environnement mondial (GEF), cet atelier de sensibilisation a pour objectif d'informer sur les atouts et les avantages du pompage solaire, échanger sur les contraintes opérationnelles (techniques, financières organisationnelles) et leur impact sur le développement durable du marché du pompage solaire et d’identifier les attentes et les priorités des acteurs régionaux et locaux pour le développement des projets de pompage solaire.

A cette occasion, le directeur général de l'AMEE, Said Mouline, a mis en relief les opportunités de l'économie d'énergie dans le secteur agricole pour baisser la facture énergétique, appelant à davantage d'utilisation de technologies par les agriculteurs pour diminuer la consommation du diesel et du gaz butane.

Il a rappelé, à cet effet, la mise en place d'un label «Taqa pro pompage» en partenariat avec la profession et le secteur privé, notant l'importance de former des installateurs, qui assurent les tâches d'installation et d'entretien dans le monde rural.

Il a également mis en avant l'existence de solutions de financement destinées aux agriculteurs pour s'équiper en pompes solaires ainsi que les acteurs de sensibilisation, citant, à cet égard, les départements de l'agriculture et de l'énergie, les banques et le secteur privé.

Pour sa part, Amal Nadim, chargée du portefeuille environnement au sein du PNUD, a réitéré l’engagement et la disponibilité de l'organisation onusienne à œuvrer pour un développement durable et inclusif au Maroc, se félicitant du travail accompli, depuis 2017 en partenariat avec l'AMEE, pour la promotion de pompage solaire au niveau national en faveur des agriculteurs.

De même, Mohamed Ouchkif, directeur général de Tamwil El Fellah (filiale spécialisée du Crédit agricole du Maroc), a estimé que le pompage solaire constitue une alternative pour les petits agriculteurs pénalisés par leur charge énergétique et qui renforce, de surcroît, la compétitivité du secteur grâce à la maîtrise des coûts de production.

Tamwil El Fellah, spécialiste en financement des petits agriculteurs exclus de financements bancaires classiques, est le premier à mettre en place des moyens et mécanismes de financement dédiés à l'investissement dans cette solution, qui peut être amortie sur une durée moyenne et devenir rentable, a-t-il expliqué.

Cette rencontre a été marquée par la signature d'une convention entre l'AMEE et l’Office national du conseil agricole (ONCA) portant sur l’accompagnement au développement du pompage solaire dans le secteur agricole.