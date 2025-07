L'AMDL tient son conseil d'administration

25/07/2025

Le conseil d'administration de l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) s'est tenu, mercredi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.



Cette session a été consacrée à l'examen des comptes de l'Agence au titre de l’exercice 2024 ainsi qu'à la présentation des principales réalisations enregistrées au 1er semestre 2025, indique le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.



À cette occasion, M. Kayouh a salué la dynamique que connaît le secteur de la logistique dans notre pays, marquée par la réalisation de plusieurs zones logistiques à travers les différentes régions du Royaume, soulignant l’importance stratégique de ces projets tant sur le plan économique que social, à travers la rationalisation des chaînes d’approvisionnement et la réduction des coûts pour les opérateurs économiques, rapporte la MAP.



Lors de cette réunion, le conseil a pris connaissance des efforts déployés par l’Agence en vue du développement des infrastructures logistiques nationales, dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire d’aménagement de 750 hectares de zones logistiques à l’horizon 2028, ajoute le communiqué.



A ce titre, une avancée majeure a été récemment enregistrée avec le lancement des travaux d’aménagement de la zone logistique d’Oulad Saleh au sud de Casablanca, rapporte la MAP.

Située dans la province de Nouaceur, cette zone s’étendra sur une superficie de 70 hectares et nécessitera un investissement public de l’ordre de 550 millions de dirhams.



Dès 2026, elle permettra de mettre sur le marché un demi million de m2 de foncier aménagé à destination des opérateurs du secteur, en périphérie de la métropole, et induira un investissement privé de l’ordre de 2 milliards de dirhams, ce qui permettra la création de 1.500 emplois directs stables et durables, précise le communiqué.



Le 1er semestre 2025 a également connu le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour le placement, auprès des opérateurs logistiques, de 240.000 m2 de foncier logistique aménagé au sein de la zone logistique de Laqliâa, au sud d’Agadir.



D'autres projets sont à différents stades d’avancement, à l’instar de la zone logistique et industrielle intégrée de Zenata, au nord de Casablanca, dont la convention a été conclue en mars 2025, et le Port sec d’Agadir, dont les modalités de réalisation ont été arrêtées en janvier 2025 lors d’une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, et qui a réuni les groupes CDG, Tanger Med, l'ANP, l'AMDL et la région de Souss-Massa.



L'Agence poursuit par ailleurs le déploiement des zones logistiques de Fès, pour adresser les enjeux du grand-est, et de Kénitra afin d’accompagner l’essor de ce pôle industriel. Enfin, et au niveau des provinces du sud du Royaume, des projets à fort impact seront très prochainement annoncés.



A l’issue de cette réunion, le conseil d'administration a approuvé les comptes de l'Agence au titre de l'année 2024, conclut le communiqué.