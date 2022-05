L'AMDL et Start-Up Nation Central signent un mémorandum d'entente

26/05/2022

Un Mémorandum d'entente (MoU) relatif au secteur de la logistique a été signé entre l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et Start-Up Nation Central et ce, à l'occasion du forum "Morocco-Israel – Connect to Innovate" qui s'est déroulé du 23 au 25 mai à Casablanca sous le thème "la Start-Up Nation et le Maroc unissent leurs forces pour le nouveau modèle de développement".



Cette coopération concerne l'innovation, le développement des compétences et l'échange de l'expertise et des meilleures pratiques dans le secteur logistique, indique un communiqué de l'Agence, partenaire institutionnel de l'événement.



Et d'ajouter que le directeur général de l'AMDL, Mohammed Yousfi, qui a participé à la cérémonie d'ouverture de ce forum, a mis l'accent, dans son allocution, sur l'importance de l'innovation comme un levier de développement et de performance économique, notamment pour stimuler la résilience des entreprises face aux changements et aux mutations économiques, rapporte la MAP.



Il a, à cet effet, rappelé que le secteur logistique est amené, aujourd'hui plus que jamais, à adopter des mécanismes résilients, maîtrisés et conjugués à une approche innovante permettant une adaptation adéquate et rapide aux diverses mutations impactant l'économie mondiale.



M. Yousfi a également souligné que la "compétitivité logistique" constitue une composante essentielle du nouveau modèle de développement, qui vise entre autres à réduire les coûts logistiques et améliorer la qualité des services afin d’opérer le choc de compétitivité auquel aspire notre pays. Dans ce cadre, il a précisé que l'AMDL s'est attelée à mettre en place plusieurs actions visant la structuration et l'accompagnement des acteurs dans l'amélioration de leur performance logistique, ainsi que la promotion de l'innovation dans le secteur logistique.



Visant à connecter les acteurs marocains et israéliens afin de créer une dynamique d'accélération de l'innovation technologique, ce Forum a connu l'organisation de quatre sessions thématiques, notamment une session dédiée à débattre de l'innovation technologique dans la chaîne de production et la logistique, et ce sous le thème "Un marché en mouvement : résoudre les défis du stockage, de la logistique et mettre en place une chaîne de production durable".



Cette rencontre a constitué une réelle plate-forme d'échange entre les acteurs marocains et la sphère de l'innovation israélienne permettant ainsi d'ouvrir de nouveaux horizons de collaboration favorables à l'implémentation du nouveau modèle de développement du Royaume