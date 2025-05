L’AMCI organise un cycle de renforcement des capacités des acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de l’investissement en Mauritanie

23/05/2025

L’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l’Agence belge de coopération internationale (Enabel) ont organisé, du 19 au 21 courant à Nouakchott, un cycle de renforcement des capacités des acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de l’investissement en Mauritanie.



Ce cycle, financé par l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre du projet de coopération triangulaire "Link Up Africa" réunissant le Maroc, l’Union européenne et des pays africains. Il a été organisé en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Nouakchott et l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM).



La session de Nouakchott, qui a mobilisé l’expertise de l’organisme marocain "Start Up Maroc", a réuni plus de 50 professionnels issus de 20 structures publiques et privées de l’écosystème entrepreneurial mauritanien, rapporte la MAP.



Durant trois jours, les participants ont bénéficié de "master class" articulées autour de quatre grandes phases de l’entrepreneuriat : idéation, prototypage, mise sur le marché et croissance. L’objectif principal était de transférer un kit d’incubation complet développé dans le cadre du projet Link up Africa, comprenant des outils pédagogiques, des canevas d’ateliers, un guide formateur ainsi qu’une plateforme numérique centralisant les ressources.



Les travaux ont été marqués par une forte participation, des ateliers pratiques, des échanges d’expériences et une dynamique collective axée sur le renforcement des compétences pour structurer durablement les dispositifs d’accompagnement existants.



Au-delà de son apport méthodologique, cette mission a constitué un espace d’échange entre experts marocains et mauritaniens, favorisant un dialogue autour des bonnes pratiques, des défis communs et des approches innovantes en matière d’accompagnement entrepreneurial.

Cette diversité de perspectives a enrichi la réflexion sur les leviers à mobiliser pour soutenir l’émergence de startups africaines.



La cérémonie de clôture, marquée par la remise des certificats de participation, s’est déroulée en présence d'Aïssata Lam, directrice générale de l’APIM, de Hamid Chabar, ambassadeur du Royaume à Nouakchott, de Mouad El Harrami, représentant de l’AMCI et de Guedie Kane, représentante d’Enabel en Mauritanie.



A noter que cette session de Nouakchott constitue la deuxième édition du projet après celle organisée à Dakar en avril 2025, qui avait réuni plus de 40 experts et formateurs sénégalais.